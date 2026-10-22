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Gündem Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı
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Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

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Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

Yemen'deki Husi güçleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Savunma Bakanlığı binası ile ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere yönelik askeri bir operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son 48 saat içerisinde 4 saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Riyad'daki Savunma Bakanlığı, Yanbu'daki Aramco tesisi ve 2 havalimanın hedef alındığı belirtilen açıklamada, daha büyük saldırılara yönelik tehditte bulunuldu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Husiler'den yapılan açıklamaya göre; son 48 saatte kritik noktalar hedef alındı.

"SALDIRILARIN HEPSİ İSABET BULDU"

Husiler; Riyad'daki Savunma Bakanlığı, Yanbu'daki Aramco tesisi, Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ve Abha Uluslararası Havaalanı'na saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Açıklamada, saldırılarının hepsinin isabet bulduğunu belirtildi. Husiler, ayrıca "Suud operasyonları devam etmesi durumunda daha büyük saldırılar gerçekleştireceğiz" diyerek bölgeyi tehdit etti.

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Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

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