Korona salgını nedeniyle ertelenen YÖKDİL sınav tarihi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından açıklandı. Buna göre 2021-YÖKDİL/1) 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuruları ise 5-15 Şubat 2021 tariheri arasında alınacak. YÖKDİL sınavı için geç başvuru tarihi ise 24 Şubat 2021.

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile yapılıyordu. Ancak 2019 yılından YÖKDİL sınavını ÖSYM yapmaya başladı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır.

YÖKDİL'e kimler başvurabilir?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL puanı ne işe yarar?

YÖKDİL puanı nerelerde kullanılır? Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici), Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda. Doçentlik sınav başvurusunda. Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.

YÖKDİL’den en az kaç puan almak gerekiyor?

Doktora eğitimi için YÖKDİL'den kaç puan almak gerekiyor? Doktora eğitimine başlayabilmek için YÖKDİL'den en az 55 puan almak gerekmektedir.

YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

Bu ücret her sınavda farklılık gösterebilmektedir. 2020 MART ayında yapılan sınav için başvuru ücreti 130 TL olarak açıklanmıştır.