Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-YÖKDİL/2 sınavı 28 Şubat Pazar günü gerçekleşmişti. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından hazırlanan YÖKDİL sınavı, 28 Mart Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar merakla beklenirken bir yandan da sonuçlara odaklanıldı. YÖKDİL'in önceki sınav sonuç açıklama dönemleri göz önüne alındığında 15 Mart tarihine kadar erişime açılması öngörülebilir.