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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?

YÖKDİL 2021 tarihi için geri sayım başladı. YÖKDİL adayları ise sınav hazırlıklarını tamamlamak için YÖKDİL ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanır sorularını araştırmaya başladı. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL soru ve cevapları görüntüleme ekranı

Yeniakit Publisher
2021-03-03 21:14:00 -
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-YÖKDİL/2 sınavı 28 Şubat Pazar günü gerçekleşmişti. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından hazırlanan YÖKDİL sınavı, 28 Mart Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar merakla beklenirken bir yandan da sonuçlara odaklanıldı. YÖKDİL'in önceki sınav sonuç açıklama dönemleri göz önüne alındığında 15 Mart tarihine kadar erişime açılması öngörülebilir.

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