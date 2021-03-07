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Eğitim YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları için gözler ÖSYM duyurusunda. Peki, adayların merakla beklediği YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-07 00:28:00 -
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

28 Şubat tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL’in sonuçları için ÖSYM’den açıklama bekleniyor. Yabancı dil seviyesinin ölçülmesi amacıyla uygulanan sınavın sonuçları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sayfası olan AİS ekranı üzerinden paylaşılacak.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından hazırlanan YÖKDİL sınavı, 28 Mart Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar merakla beklenirken bir yandan da sonuçlara odaklanıldı. YÖKDİL sonuçları resmi takvime göre 20 Nisan tarihinde erişime açılacak. Ancak önceki sınav sonuç açıklama dönemleri göz önüne alındığında 15 Mart tarihine kadar erişime açılması öngörülebilir.

Sınav değerlendirme nasıl yapılır?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacak.

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