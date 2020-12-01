YÖKDİL ne zamana ertelendi? | Sokağa çıkma yasaklarının gün ve saatleri genişletildi. 81 ilde hafta içi 21.00 ila 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma akşamları başlayacak yasak ise pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. Hal böyle olunca YÖKDİL\2’ye girecek olan adaylar sokağa çıkma yasağında sınava nasıl gidebileceklerini araştırmaya başladı. ÖSYM sınavları için izin nereden alınıyor?

YÖKDİL sınavı ertelenecek mi? | YÖKDİL sınavı ne zaman?

ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 13 Aralık'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sosyal bilimler alanında gerçekleştirilecek. Sınav sokağa çıkma yasağı sebebiyle ertelenmedi. Öğrenciler sınav giriş belgeleriyle sınav merkezlerine gidebilir.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır” denildi.