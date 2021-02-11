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Eğitim YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? YÖKDİL sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?
Eğitim

YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? YÖKDİL sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?

YÖKDİL sınavı ne zaman? 2021 YÖKDİL-1 başvurusu başladı mı? YÖKDİL sınav başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2021 YÖKDİL-1 sınav ücreti ne kadar? ÖSYM tarafından yapılacak YÖKDİL-1 başvuruları, YÖKDİL sınav tarihi ile YÖKDİL sınav ücreti merak ediliyor. YÖKDİL örnek sonuları yayınlandı. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 16:13:00 - 2021-02-11 16:19:01
YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? YÖKDİL sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. YÖKDİL sınav başvuruları 5-15 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. YÖKDİL sınavı geç başvuru günü ise 24 Şubat 2021. 2021 YÖKDİL/1 Sınavı Geç Başvuru Tarihi 24 Şubat 2021 olarak belirlendi. YÖKDİL sınav ücreti 145 TL’dir. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir. 

YÖKDİL sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp, bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YÖKDİL örnek soruları için tıklayın 

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