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İSLAM YÖKDİL ne zaman?
İSLAM

YÖKDİL ne zaman?

Binlerce kişi YÖKDİL sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. İlk sınavın 28 Mart’ta gerçekleşmesinin ardından sonuçlar da açıklanmıştı. Şimdi ise YÖKDİL/2 sınavının tarihi merak ediliyor. Peki, 2021 YÖKDİL ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-25 20:24:00 -
YÖKDİL ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021 YÖKDİL/2) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim...

YÖKDİL ne zaman?

2021-YÖKDİL/2 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil) Sınavı'na; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabileceklerdir. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanacak YÖKDİL/2, 3 saat (180 dakika) sürecek ve 80 soru sorulacak. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

YÖKDİL 2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

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