YÖKDİL 2 sonuçları | YÖKDİL 2 sonuç sorgulama ekranı
YÖKDİL sonuçları açıklandı | ÖSYM tarafından yapılan YÖKDİL 2 sonuçları 17 Eylül'de açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına nereden nasıl ulaşabileceklerini araştırmaya başladı. YÖKDİL sonucu nereden öğrenilir?
21 Eylül’de açıklanması beklenen YÖKDİL 2’nin sonuçları erken açıklandı. 17 Eylül itibariyle sonuçlara erişim sağlanabiliyor. Sınava giren adaylar ise sonuçlarını nereden nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor.
YÖKDİL nedir?
YÖKDİL, Yüksek Öğretim Kurumu'nun yaptığı yabancı dil seviye sınavıdır.
YÖKDİL 2 sonuçları | YÖKDİL 2 sonuç sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2021-YÖKDİL/2'nin sonuçları ilan edildi. Adaylar, ÖSYM sonuç sayfasından aldıkları puanı öğrenebilir.
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YÖKDİL puanı nasıl hesaplanıyor?
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.