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Eğitim YÖKDİL-2 sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

YÖKDİL-2 sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL sınavı için gözler ÖSYM’ye çevrildi. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL-2 sınav başvuruları 21 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Sınav tarihi ise koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiği açıklanmıştı. Peki ertelenen YÖKDİL-2 yeni tarihi ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:32:00 -
YÖKDİL-2 sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) yılda 5 defa düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavının bu sene ikincisi düzenlenecek. YÖKDİL sınavı, ÖSYM sınav takvimine göre belirlenen tarihlerde gerçekleşmektedir. Son olarak 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacağı açıklanan 2020 Yılı YÖKDİL-2 sınavı için koronavirüs nedeniyle ertelenme kararı alınmıştı. Peki yabancı dil sınavı tarih ne zaman yapılacak?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs nedeniyle YÖKDİL sınavının belirlenen sınav tarihi değiştirilmişti.

YÖKDİL 2 sınavı, ÖSYM tarafından her yıl 5 kez olmak üzere organize edilmektedir. YÖKDİL 2 sınav başvuru ve sınav tarihi belirlendi. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-2) 13 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanıyordu. Ancak alınan yeni koronavirüs önlemleri kapsamında YÖKDİL 2 sınavı ileri bir tarihe alındı.

YÖKDİL-2 sınavı yapılacak mı?

Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmıştı. YÖKDİL-2 geç başvuru tarihi ise 9 Kasım 2020 olarak belirlenmişti. Sonuçları ise 14 Ocak 2021 tarihinde duyurulacaktı ancak ertelendi. Söz konusu sınavın tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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