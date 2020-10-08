Yökdil nedir? | YÖKDİL, Yüksek Öğretim Kurumu'nun yaptığı yabancı dil seviye sınavıdır. YÖKDİL sınavına girmek isteyenler sınavın ne zaman olduğunu, sınav başvurularının ne zaman alındığını araştırmaya başladı. YÖKDİL sınav başvuruları ne zaman?

Yökdil ne zaman 2020?

YÖKDİL sınavı ne zaman 2020 | Koronavirüs salgını sebebiyle YÖKDİL 2020 sınavı ertelenmişti. Bu sebeple sınava girmek isteyenler sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. YÖKDİL sınavı 13 Aralık 2020'de yapılacak.

Yökdil başvuru ne zaman?

YÖKDİL sınavına başvuruların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2020 YÖLDİL sınavı koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Sınavın 13 Aralık 2020’de yapılacağı duyuruldu. Sınav için başvurular 21 Ekim 2020'de başlayacak. YÖKDİL son başvuru tarihi ise 2 Kasım 2020 olarak açıklandı.

YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL sınavı için başvuru yapmak isteyenler kayıt için ne kadar ödeme yapmaları gerektiğini araştırıyor. YÖKDİL başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı.

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Yökdil sonuçları

YÖKDİL sınavına hazırlananlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 13 Aralık 2020’de yapılacak sınavın sonuçları 14 Ocak 2021’de ilan edilecek.