YÖK üniversiteler yüz yüze eğitime başlasın mı anketi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) milyonlarca öğrencinin fikrini anket ile tespit edecek. Çıkan sonuç, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile paylaşılacak. Yükseköğretim Kurulu, bahar döneminin yüz yüze veya uzaktan eğitim olmasına anket sonuçlarına göre karar verecek. YÖK'ten yapılan açıklamada, “Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı” çalışma süreçlerinde, yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını” önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek” sözlerine yer verildi. YÖK anketi için tıklayın

Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasına sıcaka bakılmadığını açıkladı. Bakan Koca, “Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim.Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Şu an salgının geldiği seyir vakaların, son 2 hafta bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını artırdığı şeklinde.” dedi.

YÖK üniversite yüz yüze eğtiim anketi içi tıklayın