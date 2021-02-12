  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim YÖK üniversiteler yüz yüze eğitime başlasın mı anketi
Eğitim

YÖK üniversiteler yüz yüze eğitime başlasın mı anketi

Üniversiteler korona salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılını birinci döneminde yüz yüze eğitime başlayamadı. Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda YÖK üniversitelerin güz dönemi eğitimlerini uzaktan olar yapılmasını kararlaştırdı. Bahar dönemine hazırlanan üniversite öğrencileri bahar döneminde üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı merak edilirken, YÖK’ten yüz yüze eğitim olsun mu anket yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 14:36:00 - 2021-02-12 14:38:02
YÖK üniversiteler yüz yüze eğitime başlasın mı anketi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) milyonlarca öğrencinin fikrini anket ile tespit edecek. Çıkan sonuç, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile paylaşılacak. Yükseköğretim Kurulu, bahar döneminin yüz yüze veya uzaktan eğitim olmasına anket sonuçlarına göre karar verecek. YÖK'ten yapılan açıklamada, “Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı” çalışma süreçlerinde, yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını” önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek” sözlerine yer verildi. YÖK anketi için tıklayın

Üniversiteler açılacak mı? 

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasına sıcaka bakılmadığını açıkladı. Bakan Koca, “Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim.Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Şu an salgının geldiği seyir vakaların, son 2 hafta bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını artırdığı şeklinde.” dedi.

YÖK üniversite yüz yüze eğtiim anketi içi tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aylar sonra bomba açıklama! Türk SİHA'ları vurdu, 10 binden fazla asker firar etti
Gündem

Aylar sonra bomba açıklama! Türk SİHA'ları vurdu, 10 binden fazla asker firar etti

Ermenistan'dan yayın yapan Johovurd isimli gazete, aylar önce işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'da gökten alevler yağdığını gören 10 binden..
Prof. Bulu'yu saygısız ifadelerle geri çevirmişlerdi: Boğaziçililerin 'çikolata' saygısızlığı bugün de devam etti
Gündem

Prof. Bulu'yu saygısız ifadelerle geri çevirmişlerdi: Boğaziçililerin 'çikolata' saygısızlığı bugün de devam etti

Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Melih Bulu'nun çikolata ikramını çirkin ifadeler kullanarak geri çeviren Boğaziçililer, aynı saygısızlıkları..
Kaymakam Adaylığı mülakatı ne zaman ve nerede yapılacak?
Ekonomi

Kaymakam Adaylığı mülakatı ne zaman ve nerede yapılacak?

İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'nda görevli olacak kaymakam adayları için Kaymakam Adaylığı mülakat tarih ve yeri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay