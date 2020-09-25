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Aktüel YÖK, Pamukkale Üniversitesi rektör adaylığı için duyuruya çıktı
Aktüel

YÖK, Pamukkale Üniversitesi rektör adaylığı için duyuruya çıktı

Rektör adayları, bugünden itibaren 9 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:42:21 -
YÖK, Pamukkale Üniversitesi rektör adaylığı için duyuruya çıktı

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü için bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar başvuru alınacak.

YÖK, Pamukkale Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı.

Buna göre, rektör adayları için belirlenen şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 9 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek.

Başvurular, posta veya "[email protected]" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

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