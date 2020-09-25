YÖK, Pamukkale Üniversitesi rektör adaylığı için duyuruya çıktı
Rektör adayları, bugünden itibaren 9 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek
ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü için bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar başvuru alınacak.
YÖK, Pamukkale Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı.
Buna göre, rektör adayları için belirlenen şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 9 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek.
Başvurular, posta veya "[email protected]" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.