Yok öyle kaçak güreş! Hadi bunlara da cevap verseniz hanımlar

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Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği Pazar akşamı açık hava sinema etkinliğinde buluştu.

Etkinlikte "Mustafa Kemal" ve "kadın" üzerinden ajitasyon yapan bir avuç kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Gezi parkı eylemcileriyle ilgili "Tarihimize 'Gezi Olayları' adıyla bir ihanet, bir utanç, bir vandallık vesikası olarak geçen hadiselerin 9. yılındayız. Olaylar, Gezi Parkı'ndaki bir kaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti. Düşünün, Dolmabahçe Cami'nin içinde bu eşkıyalar bu teröristler caminin içini pislemişti. Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber." ifadelerini kullanan Erdoğan'ı hedef alan Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GAGİKAD) üyeleri "Kadın tertemizdir, beyazdır, açıktır, nettir, aslında tüm renkleri içinde barındırıp parlatandır, yansıtandır, ışıldayandır. Ne yosma, ne sürtük değildir. Kadınların namusları üzerinden aşağılayıcı sıfatların kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Bir erkeğin namusu üzerinden bir aşağılayıcı kelime var mıdır? Namus tek kadınların sahip çıkması gereken bir ahlak unsuru mudur? Namus beyinde namus yürekte değil midir? Gelin bu tür çirkin kelimeleri lügatınızdan kaldırın" açıklamasını yaptı.

Hadlerini ve boylarını aşan GAGİKAD üyeleri, Erdoğan'ın sözlerini tüm vatandaşlara söylenmiş gibi lanse ederek rezil bir provokasyona kalkıştı.

"Hadi bunlara da cevap verseniz hanımlar"

Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği üyesi bir avuç kadının akıllarınca yaptıkları provokasyona ilk tepki Gaziantepli vatandaşlarda geldi.

Kendilerini "sürtük" olarak tanımlayan Gezi destekçisi kadınların açtıkları pankartları hatırlatan vatandaşlar, "Yok öyle kaçak güreş! Hadi bunlara da cevap verseniz hanımlar" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.