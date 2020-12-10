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Eğitim YÖK, engelli öğrencileri mercek altına aldı
Eğitim

YÖK, engelli öğrencileri mercek altına aldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kovid-19 küresel salgın önlemleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitim sürecinde üniversitelerde engelli öğrencilere yönelik alınan tedbirleri ve mevcut durumu 195 üniversitenin katılımıyla yapılan anket ile analiz etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:51:00 -
YÖK, engelli öğrencileri mercek altına aldı

YÖKSİS verilerine göre, yükseköğretim kurumlarında 51 bin 647 engelli öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin 27 bin 782’si ön lisans, 23 bin 581’i lisans, 236’sı yüksek lisans ve 48’i doktora düzeyinde eğitim görüyor. Öğrencilerin yüzde 89’u ise açık öğretim programlarında yer alıyor. Ankete katılan 195 üniversitede ise 32 bin 452’si erkek, 15 bin 707 kız olmak üzere toplam 48 bin 159 engelli öğrenci eğitim görüyor.

Çoğunluğu fiziksel engelliler oluşturuyor

Söz konusu 195 üniversitede 8 bin 317’si görme, 2 bin 777’si işitme, 149’u zihinsel engelli, 22 bin 618’i fiziksel engelli, 64’ü otizmli, 182’si konuşma bozukluğu, 347’si öğrenme güçlüğü olan

öğrenci okuyor. Bu öğrencilerden 904’ü tıp ve sağlık, 1957’si mühendislik ve fen bilimleri, 43 bin 614’ü sosyal bilimler, 564’ü güzel sanatlar, 553’ü meslek yüksek okulunda eğitim görüyor. 116 üniversitenin koronavirüs komisyonunda engelli öğrencilere yönelik çalışma yapılırken 79’unda bunun gerçekleştirilmediği tespit edildi. Engelli öğrencilerin internet erişimleri ve internet alt yapısı 162 üniversitede (yüzde 83,08) sorgulanırken, 33’ünde (yüzde 16,92) sorgulanmadı.

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