  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kendisini vicdanlı "alevi" diye tanıtan, alevi istismarcısı Sevilay, onların statüsü insan, İnsan!

Afganistan’a ek asker mi gönderilecek? Türkiye’den son dakika açıklama

Acun’un yasa dışı bahis uyanıklığında yeni perde!

Kıbrıs’taki cuma namazı görüntüleri onu ele verdi! İsmail Saymaz yine baltayı taşa vurdu

Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması

Aşılanmamış grupta çok büyük akciğer enfeksiyonu! Bilim Kurulu Üyesi tarafından doğrulandı

Çok kişi aynı hatayı yapıyor! Maden suyunu bu şekilde içenler dikkat

Sosyal medya ayağa kalktı! 'Aşı olmayana ekmek yok' provokasyonu

Teröristbaşı Karayılan talimat vermiş! Gergerlioğlu gibilerini kurtarırsanız işte böyle yaparlar

Ruslar ifşa oldu! Türk SİHA'larına karşı geliştirdiler
İstanbul'da yangın alarmı! Harekete geçildi
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Didim’deki yangın kontrol altına alındı
Kilis'te orman yangını söndürülemiyor
Ekonomi YÖK destek bursu hangi bölümlere veriliyor? YÖK destek bursu 2021
Ekonomi

YÖK destek bursu hangi bölümlere veriliyor? YÖK destek bursu 2021

YÖK destek bursu şartları neler? YÖK destek bursu bölümleri hangileri? YÖK destek bursu nedir? YÖK destek bursu kimler alır? 2022 YÖK destek bursu ne kadar? YÖK destek bursu ücreti ne kadar? soruları 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihinde bulunacaklar tarafından merak ediliyor. YÖK destek bursu ücretleri, şartları ve bölümleri açıklandı. Peki YÖK'ün burs verdiği bölümler 2021? YÖK Destek Bursu hangi bölümlere veriliyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-29 17:22:00 - 2021-07-29 17:23:06
YÖK destek bursu hangi bölümlere veriliyor? YÖK destek bursu 2021

YÖK Destek Bursu kimlere verilir? YKS sınav sonuçları açıklandı. 2021 YKS sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden öğrenilebilmekte. YKS sonuçlarının ardından ÖSYM 2021 YKS Yükseköğretim kontenjanları ve programları kılavuzunu yayınladı. YKS 2021 Kılavuzuna göre YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS tercihleri, bu yıl üniversitelerde bulunan 1 milyon 38 binlik kontenjan için alınacak. 2021 YKS Yükseköğretim kontenjanları ve programları kılavuzunda YÖK destek bursuna ilişkin bilgilere yer verildi. Peki YÖK destek bursu ne kadar? YÖK destek bursu nasıl alınır? YÖK destek bursu hangi bölümlere veriliyor? İşte YÖK destek bursu detayları...

Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen programlarına “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

Yök Destek Bursu hangi bölümlere veriliyor?

Astronomi ve Uzay Bilimleri 

Matematik

Bahçe Bitkileri 

Matematik (İngilizce)

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 

Organik Tarım İşletmeciliği

Bitki Koruma 

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 

Orman Mühendisliği

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) 

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Biyoloji 

Su Ürünleri Mühendisliği

Biyoloji (İngilizce) 

Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)

Biyosistem Mühendisliği 

Süt Teknolojisi

Felsefe (Türkçe/İngilizce/Fransızca) 

Tarım Ekonomisi

Fizik/ Fizik (İngilizce) 

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Gıda Teknolojisi 

Tarımsal Biyoteknoloji

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri 

Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) 

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Hidrojeoloji Mühendisliği 

Tarla Bitkileri

Jeofizik Mühendisliği 

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Jeoloji Mühendisliği 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) 

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 

Veteriner

Kimya 

Veterinerlik (İngilizce)

Kimya (İngilizce)

 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Maden Mühendisliği 

Ziraat Mühendisliği Programları

Maden Mühendisliği (İngilizce) 

Zootekni

YÖK destek bursu şartları neler?

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına yerleştirmede kullanılan puana göre ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurt dışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak

YÖK destek bursu ne kadar? 

Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2021 yılı için aylık 850 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

YÖK destek bursu alan KYK bursu alır mı?

2022 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. “YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye, Yükseköğretim Kurulu’nun internet sayfasından ulaşılabilecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay