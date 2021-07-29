YÖK destek bursu hangi bölümlere veriliyor? YÖK destek bursu 2021

YÖK Destek Bursu kimlere verilir? YKS sınav sonuçları açıklandı. 2021 YKS sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden öğrenilebilmekte. YKS sonuçlarının ardından ÖSYM 2021 YKS Yükseköğretim kontenjanları ve programları kılavuzunu yayınladı. YKS 2021 Kılavuzuna göre YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS tercihleri, bu yıl üniversitelerde bulunan 1 milyon 38 binlik kontenjan için alınacak. 2021 YKS Yükseköğretim kontenjanları ve programları kılavuzunda YÖK destek bursuna ilişkin bilgilere yer verildi. Peki YÖK destek bursu ne kadar? YÖK destek bursu nasıl alınır? YÖK destek bursu hangi bölümlere veriliyor? İşte YÖK destek bursu detayları...

Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen programlarına “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

Yök Destek Bursu hangi bölümlere veriliyor?

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Matematik

Bahçe Bitkileri

Matematik (İngilizce)

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Organik Tarım İşletmeciliği

Bitki Koruma

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Orman Mühendisliği

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Biyoloji

Su Ürünleri Mühendisliği

Biyoloji (İngilizce)

Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)

Biyosistem Mühendisliği

Süt Teknolojisi

Felsefe (Türkçe/İngilizce/Fransızca)

Tarım Ekonomisi

Fizik/ Fizik (İngilizce)

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Tarımsal Biyoteknoloji

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Hidrojeoloji Mühendisliği

Tarla Bitkileri

Jeofizik Mühendisliği

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Jeoloji Mühendisliği

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Veteriner

Kimya

Veterinerlik (İngilizce)

Kimya (İngilizce)

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Maden Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği Programları

Maden Mühendisliği (İngilizce)

Zootekni

YÖK destek bursu şartları neler?

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına yerleştirmede kullanılan puana göre ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurt dışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak

YÖK destek bursu ne kadar?

Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2021 yılı için aylık 850 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

YÖK destek bursu alan KYK bursu alır mı?

2022 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. “YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye, Yükseköğretim Kurulu’nun internet sayfasından ulaşılabilecektir.