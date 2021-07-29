YÖK destek bursu hangi bölümlere veriliyor? YÖK destek bursu 2021
YÖK destek bursu şartları neler? YÖK destek bursu bölümleri hangileri? YÖK destek bursu nedir? YÖK destek bursu kimler alır? 2022 YÖK destek bursu ne kadar? YÖK destek bursu ücreti ne kadar? soruları 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihinde bulunacaklar tarafından merak ediliyor. YÖK destek bursu ücretleri, şartları ve bölümleri açıklandı. Peki YÖK'ün burs verdiği bölümler 2021? YÖK Destek Bursu hangi bölümlere veriliyor?
YÖK Destek Bursu kimlere verilir? YKS sınav sonuçları açıklandı. 2021 YKS sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden öğrenilebilmekte. YKS sonuçlarının ardından ÖSYM 2021 YKS Yükseköğretim kontenjanları ve programları kılavuzunu yayınladı. YKS 2021 Kılavuzuna göre YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS tercihleri, bu yıl üniversitelerde bulunan 1 milyon 38 binlik kontenjan için alınacak. 2021 YKS Yükseköğretim kontenjanları ve programları kılavuzunda YÖK destek bursuna ilişkin bilgilere yer verildi. Peki YÖK destek bursu ne kadar? YÖK destek bursu nasıl alınır? YÖK destek bursu hangi bölümlere veriliyor? İşte YÖK destek bursu detayları...
Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen programlarına “YÖK Destek Bursu” verilecektir.
Yök Destek Bursu hangi bölümlere veriliyor?
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Matematik
Bahçe Bitkileri
Matematik (İngilizce)
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Organik Tarım İşletmeciliği
Bitki Koruma
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Orman Mühendisliği
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)
Su Bilimleri ve Mühendisliği
Biyoloji
Su Ürünleri Mühendisliği
Biyoloji (İngilizce)
Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)
Biyosistem Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Felsefe (Türkçe/İngilizce/Fransızca)
Tarım Ekonomisi
Fizik/ Fizik (İngilizce)
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Gıda Teknolojisi
Tarımsal Biyoteknoloji
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce)
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Hidrojeoloji Mühendisliği
Tarla Bitkileri
Jeofizik Mühendisliği
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Jeoloji Mühendisliği
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Veteriner
Kimya
Veterinerlik (İngilizce)
Kimya (İngilizce)
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Maden Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği Programları
Maden Mühendisliği (İngilizce)
Zootekni
YÖK destek bursu şartları neler?
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına yerleştirmede kullanılan puana göre ilk üç sırada yerleşmiş olmak.
c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.
ç) Önceden, yurtiçinde veya yurt dışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.
d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak
YÖK destek bursu ne kadar?
Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2021 yılı için aylık 850 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir.
YÖK destek bursu alan KYK bursu alır mı?
2022 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. “YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye, Yükseköğretim Kurulu’nun internet sayfasından ulaşılabilecektir.