İBB, İstanbul’u tüketiyor! Taşınmaz satışı sırası İSKİ’ye geçti

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

İSKİ, Sancaktepe ilçesi Samandıra mahallesinde yer alan üç ayrı taşınmaz, toplam 33 milyon 929 bin TL muhammen bedelle elden çıkarılacak. Suya %1500 oranında zam yapan İSKİ, Samandıra Mahallesi 8091 ada 4 parselde yer alan 300,04 metrekarelik taşınmazın 11 milyon 252 bin TL muhammen bedelle satacak. Aynı mahallede 8465 ada 15 parseldeki 235,77 metrekarelik taşınmaz için 11 Kasım’da 8 milyon 724 bin TL, 8091 ada 7 parseldeki 372,06 metrekarelik taşınmazın ise 12 Kasım’da 13 milyon 953 bin TL muhammen bedelle satacak.