İBB, İstanbul’u tüketiyor! Taşınmaz satışı sırası İSKİ’ye geçti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da İGDAŞ ikmal müdürlüğü koordinatörlüğünde kullanılan araziyi yok pahasına elden çıkaran İBB yöneticileri, şimdi de İSKİ’nin arazilerine göz dikti.
SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL
İSKİ, Sancaktepe ilçesi Samandıra mahallesinde yer alan üç ayrı taşınmaz, toplam 33 milyon 929 bin TL muhammen bedelle elden çıkarılacak. Suya %1500 oranında zam yapan İSKİ, Samandıra Mahallesi 8091 ada 4 parselde yer alan 300,04 metrekarelik taşınmazın 11 milyon 252 bin TL muhammen bedelle satacak. Aynı mahallede 8465 ada 15 parseldeki 235,77 metrekarelik taşınmaz için 11 Kasım’da 8 milyon 724 bin TL, 8091 ada 7 parseldeki 372,06 metrekarelik taşınmazın ise 12 Kasım’da 13 milyon 953 bin TL muhammen bedelle satacak.