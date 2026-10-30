Ömer Halisdemir Üniversitesi, Çin’de Niğde’nin gururu oldu
DURSUN SUNA / NİĞDE AKİT - NÖHÜ, Pekin’de düzenlenen CEE Eğitim Fuarı’na katılarak üniversiteyi ve Niğde’yi ilk kez Çin’de uluslararası platformda temsil etti.
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DURSUN SUNA / NİĞDE AKİT - NÖHÜ, Pekin’de düzenlenen CEE Eğitim Fuarı’na katılarak üniversiteyi ve Niğde’yi ilk kez Çin’de uluslararası platformda temsil etti.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen CEE Eğitim Fuarı’na katılarak hem üniversitenin hem de Niğde’nin tanıtımını uluslararası arenaya taşıdı. Üniversite, bu katılımla Niğde’yi Çin’de ilk kez temsil etmenin gururunu yaşadı. Fuar kapsamında üniversitenin standını Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı ziyaret etti. Ziyarette üniversitenin uluslararasılaşma çalışmaları, akademik altyapısı, eğitim-öğretim faaliyetleri ve uluslararası iş birliği imkânları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
Pekin’deki fuarda üniversitenin standını ayrıca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ile Bor Şeker A.Ş. CEO’su Emir Haktan Dişli de ziyaret etti.
"HEDEF, NİĞDE’Yİ DÜNYAYA TANITMAK"... Niğde Ömer Hasidemir Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, uluslararasılaşmayı yalnızca öğrenci hareketliliğiyle sınırlı görmediklerini belirterek akademik iş birlikleri, ortak eğitim programları, bilimsel araştırmalar ve uluslararası görünürlüğü kapsayan bütüncül bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Çin gibi yükseköğretim alanında önemli bir konuma sahip ülkede düzenlenen uluslararası eğitim fuarına katılmanın yeni iş birlikleri geliştirmek ve farklı ülkelerden öğrencilere ulaşmak açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyleyen, Rektör Uslu, şu değerlendirmede bulundu, fuara yaptığımız katılımla yalnızca üniversitemizin değil, Niğde’mizin de uluslararası tanıtımına katkı sağlıyoruz. Şehrimizin akademik, kültürel ve sosyal potansiyelini uluslararası platformlara taşıyarak Niğde’mizin dünya ile kurduğu bağları güçlendirmeyi hedefliyoruz, dedi.
Ayrıca Rektör Uslu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak uluslararası alandaki görünürlüğü artırmak, yeni akademik ortaklıklar kurmak ve küresel yükseköğretim ağlarında daha etkin bir konuma ulaşmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.
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