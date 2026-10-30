Ciddi bir sıkıntı olabilir! Dondurulmuş balık veya konserve gıdalar sağlıklı mı? Aman dikkat...

Konserve ve dondurulmuş meyve ile sebzeler, taze ürünlere kıyasla çok daha uzun süre saklanabilir. Bu da gıda israfını azaltmaya ve uzun vadede tasarruf etmeye yardımcı olur. Bununla birlikte, taze sebzeler son tüketim tarihine yaklaştıklarında süpermarketlerde sık sık indirimli fiyatlarla satılır. Bu nedenle uygun fiyatlı bir fırsat yakalamak da mümkündür. Gıdanın dokusu ve yapısı nasıl değişir? Taze ürünler, gevrek veya sert bir doku arandığında tercih edilebilir. Konserveleme işlemi gıdaları, özellikle sebzeleri, daha yumuşak hale getirir; dondurma ise gıdanın yapısına zarar verebilen buz kristallerinin oluşmasına neden olabilir. Dondurulmuş ve konserve gıdalar nasıl pişirilmeli? Bitkisel besinler Dondurulmuş sebzeler, yemek yaparken büyük ölçüde taze sebzeler gibi kullanılabilir; yalnızca sebzenin türüne bağlı olarak daha uzun ya da daha kısa pişirme süresi gerektirebilir. "Canned" (Konserve) kitabının yazarı Şef Theo Michaels, konserve domates, mercimek ve fasulyenin büyük bir savunucusu. Önerileri arasında şunlar var: Bir bolonez (kıyma tabanlı İtalyan sos) sosunda dana kıymanın yarısını konserve mercimekle değiştirmek Konserve kuru fasulye, domates ve baharatları birlikte kısık ateşte pişirerek fırında balık, et veya sebzeler için bir sos tabanı hazırlamak Komposto tariflerinde konserve şeftali, kayısı veya armut kullanmak Konserve ve dondurulmuş deniz ürünleri Konserve balık denince akla sadece ton balığı gelmemeli. Ançüez, tuzlu ve umami lezzeti için makarna yemeklerine katılabilir ve uskumru da oldukça çok yönlüdür. Dondurulmuş deniz ürünleri ayrıca böreklerde, turtalarda ve balık köftelerinde çok iyi sonuç verir. Dondurulmuş et Dokusu taze ete göre farklı olabilir, ancak dondurulmuş et hâlâ lezzetli ve ekonomiktir. Dondurulmuş kuşbaşı dana ve kuzu eti, yahni ve köri gibi uzun süre pişirilen yemekler için idealdir. Beslenme uzmanı Aliya Porter, konserve ve dondurulmuş ürünlerden en iyi şekilde yararlanmak için şu önerilerde bulunuyor: Daha fazla çeşitlilik için kullandığınız besinlerin çeşitlerini artırın. Lif miktarını kontrol edin: Kabuğu çıkarılmış konserve meyveler daha az lif içerir; bu nedenle onları taze ve dondurulmuş ürünlerle birlikte tüketin. Etiketi okuyun: Kendi suyunda saklanan konserve gıdalar, şuruplara göre daha sağlıklıdır. Sebzelerde ise ilave tuz içermeyen sade su en iyi seçenektir. Fazla pişirmeyin: Dondurulmuş sebzeler zaten ön haşlamadan geçirilmiştir; bu nedenle ısıtılmaları daha kısa sürer (aşırı pişirme bazı besin öğelerinin azalmasına neden olabilir).