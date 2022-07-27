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Dünya Yok daha neler! Suudi Arabistan o ülkeden petrol ithal ediyor
Dünya

Yok daha neler! Suudi Arabistan o ülkeden petrol ithal ediyor

Suudi Arabistan'ın indirimli Rus petrolü almaya başladığını bildirdi. Suudi Arabistan, yaptırımların yol açtığı yüksek küresel fiyatlardan indirimli olarak Moskova'dan petrol almaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 17:15:00 -
Yok daha neler! Suudi Arabistan o ülkeden petrol ithal ediyor

Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde dünyada ikinci sırada yer almasına rağmen, elektrik üretiminde kullanılmak üzere hammaddenin bir kısmını Rusya'dan almayı tercih ettiğine dikkat çekti. Aynı zamanda hafif (Ruslara kıyasla) petrol olarak sınıflandırılan kaynaklarını da ihraç etmektedir.

Arabistan’ın başlattığı bu eğilim, Rus karşıtı kısıtlamaların mutlak verimsizliğini gösteriyor. Eğilim, Rus karşıtı kısıtlamaların mutlak verimsizliğini gösteriyor. Sonuç olarak Rusya, kaynaklarının ihracatından Batı'nın geniş çaplı yaptırımlarının uygulanmasından çok daha fazla kar elde ediyor.

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