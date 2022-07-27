Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde dünyada ikinci sırada yer almasına rağmen, elektrik üretiminde kullanılmak üzere hammaddenin bir kısmını Rusya'dan almayı tercih ettiğine dikkat çekti. Aynı zamanda hafif (Ruslara kıyasla) petrol olarak sınıflandırılan kaynaklarını da ihraç etmektedir.

Arabistan’ın başlattığı bu eğilim, Rus karşıtı kısıtlamaların mutlak verimsizliğini gösteriyor. Eğilim, Rus karşıtı kısıtlamaların mutlak verimsizliğini gösteriyor. Sonuç olarak Rusya, kaynaklarının ihracatından Batı'nın geniş çaplı yaptırımlarının uygulanmasından çok daha fazla kar elde ediyor.