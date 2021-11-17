  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yok böyle tedbir
Yerel

Yok böyle tedbir

Bursa’da iki kafadarın metrelerce yüksekte yaptığı çatı tamiri hem korkuttu hemde güldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:16:00 - 2021-11-17 12:17:26
Yok böyle tedbir

Beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıda oturup kendisini izleyen arkadaşına veren adamın tamir yaparken çekilen fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Olay Yıldırım Gökdere Mahallesinde meydana geldi. Çatı tamiratı yapan iki kişi, bellerine bağladıkları halatla çatıda adeta ölüme meydan okudu. Çatıda kimi zaman yatarak, kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahısları yoldan geçenler korku dolu gözlerle izledi. Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden iki şahıstan biri çatının en uç noktasına kadar geldikçe yürekler ağızlara geldi. O ânlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yok böyle tedbir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na sert tepki: Tek doğru oydu, iade-i ziyaret sakıt oldu
Siyaset

Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na sert tepki: Tek doğru oydu, iade-i ziyaret sakıt oldu

MKYK'da konuşan Başkan Erdoğan, SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun kendisiyle yaptığı görüşme sonrası açıklamalarına tepki göstererek, “Temel..
Siyaset

"Bende bu olmayacak" diyen Milli Eğitim Bakanı Özer'den dikkat çeken çıkış: Pandemi sürecinde yanlış yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimde 'Yine mi değişti' devri bende olmayacak. İnsanları tedirgin edecek adımlar atılmayacak. Pandemi s..
Küfürbaz Lütfü, ünlü iş adamını dolandırmış!
Siyaset

Küfürbaz Lütfü, ünlü iş adamını dolandırmış!

Şehit yakınına küfrettiği görüntüler gündem olan İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın ünlü işadamı Korkmaz Yiğit’i dolandırdığı ortaya çıktı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay