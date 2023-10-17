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Yerel Yok böyle olay: Emlakçıyı bıçakladı! Bakın neden
Yerel

Yok böyle olay: Emlakçıyı bıçakladı! Bakın neden

Yeniakit Publisher
2023-10-17 13:56:00 -
Yok böyle olay: Emlakçıyı bıçakladı! Bakın neden

Bolu'da bir vatandaş, birlikte çalıştığı emlakçıyı bıçakladı. Şahsın, "evi zamanında teslim etmediği" gerekçesiyle emlakçıya saldırdığı öğrenildi.

Olay, Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev almak isteyen C.İ., emlakçılık yapan M.F.A ile sokak üzerinde karşılaştı. Evi zamanında teslim etmediği gerekçesiyle emlakçı ile C.İ. sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada C.İ. yanında bulundurduğu bıçak ile emlakçı M.F.A’yı karın bölgesinden bıçakladı.

Sokak üzerinde kanlar içerisinde kalan kişiyi gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürülen M.F.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı C.İ.’nin, “Ev aldım bana evimi göstermiyor” dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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