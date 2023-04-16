Yok böyle küstahlık! Özdemir İnce'den İslam âlimlerine skandal sözler

Ölünce cesedinin yakılmasını vasiyet eden Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, yine boyundan büyük laflar etti. İslam âlimlerini "bela" olarak nitelendirme küstahlığında bulunan İnce, skandal yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) İlmiye (Ulema) sınıfı Osmanlı döneminde her yeniliğe “istemezük” diye karşı çıktı ve isyanları kışkırttı. Sonunda, Cumhuriyetin erken döneminde tasfiye edildiler ve yeraltına girdiler. Sonunda, 1946 yılında Demokrat Parti’nin kurulmasıyla birlikte “Cumhiriyet düşmanı” olarak dinci ve muhafazakâr partilerin yanında yer alır oldular. İşte bu nedenle yazımın adını “Ulema belası” koydum.

AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte R.T. Erdoğan’ın vazgeçilmez hedefi kendilerine hizmet edecek yeni bir ulema sınıfı yaratmak oldu. İşte bu nedenle, 2005 yılında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin üniversitede türban yasağını onayan kararına yönelik olarak “Türban konusunda mahkemenin söz söyleme hakkı yoktur. Söz söyleme hakkı din ulemasınındır” diyerek bu amacını açıklamış oldu. Ve bir zamanların güçlü ulema sınıfını kurmak ve devleti yeni ulemanın eline teslim etmek için ortaöğretimi imam hatip okullarına dönüştürmek siyasetine iyice hız verdi. Artık imam hatip diploması üniversiteye girmenin ve işsiz kalmamanın garantisi oldu. Zaten Erbakan Hoca da kendi iktidarında “İmam hatipler bizim arka bahçemizdir” dememiş miydi?

(...) 2007 yılında Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte TBMM, askeriye (TSK), Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi parti örgütüne dönüştürülerek kuvvetler ayrılılığı kuvvetler birliği haline getirildi ve hepsinin tapusu R.T.E’nin eline verildi. Öğrenim, ortaöğretim alanında, imam hatip okulları sivil liselere rakip haline getirilerek “Yeni Ulema Sınıfı”nın ocağı haline getirildi. Mezunları, uzmanlık alanlarıyla ilgisiz görevlerin başına getirildi. Böylece “Yeni Ulema Sınıfı” masaya, kasaya ve iktidara kavuştu. Ta 1994 yılında haber verdiğim “imam-doktor, imam-mühendis, imam-öğretmen, imam-yargıç, imam-vali...” meslek darbesi gerçekleşti. (...)"

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