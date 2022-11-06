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Dünya Yok böyle kurtarma! Film sahnelerini aratmayan görüntüler
Dünya

Yok böyle kurtarma! Film sahnelerini aratmayan görüntüler

ABD'nin New York eyaletinde itfaiyecilerin yangın esnasındaki kurtarma operasyonuna ait görüntüler gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 19:58:00 - 2022-11-06 20:02:36

ABD'li itfaiyecilerin yangın esnasındaki kurtarma çalışması görenlerin beğenisini topladı.

İtfaiye ekipleri, ABD'nin New York eyaletinde bir apartmanın 20. katında çıkan yangına müdahale etti. 

20. katın penceresinde mahsur kalanları kurtarıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yangında apartman sakinlerinden bazıları dumandan etkilenerek tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden kimsenin olmadığı öğrenildi.

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