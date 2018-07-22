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Yok böyle bir şey! Düğün salonuna kepçeyle gittiler

Çanakkale'de kepçe operatörü olarak çalışan Ömer Tutak'ın düğününde,arkadaşları damat ve geline unutamayacakları bir sürpriz yaptı.

22 Temmuz 2018 Pazar 12:01
Yok böyle bir şey! Düğün salonuna kepçeyle gittiler

Görenleri şaşkına çeviren olay Çanakkale'de yaşandı. Kepçe operatörü olan Ömer Tutak ve kız arkadaşı Tuğçe Tutak bir süre önce hayatlarını birleştirmek adına karar aldı. Hazırlıklara başlayan çifte, düğün günü arkadaşları unutamayacakları bir sürprize imza attı.

Ömer Tutak'ın arkadaşları iş makinesi olan kepçeyi evlerinin önüne çekti. Damatla gelini kepçeye bindiren arkadaşları çifte unutamayacakları anlar yaşattı. Kepçenin üzerinde gelin ve damat gören vatandaşlar ise şaşkına döndü. Şaşkın bakışlar eşliğinde kepçeden inen çift düğün yapacakları salona girdi.

Arkadaşlarının sürprizi karşısında son derece mutlu olan çift, düğünlerinde doyasıya eğlendi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 12:01
  1. Çanakkale
  2. Düğün
  3. Kepçe

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