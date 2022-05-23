Yok böyle bir şanssızlık! Milandey’ken Inter, Inter’deyken Milan Şampiyon!

İtalya Ligi'nde Milan, 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Hakan Çalhanoğlu ise hayatının şanssızlığını yaşadı.

Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek ezeli rakibi Inter'in iki puan önünde bu sezon şampiyonluğa ulaştı. Milano temsilcisi 11 yıl sonra kupayı kaldırdı. Başarıda Hakan Çalhanoğlu detayı ise dikkat çekti.

Kırmızı-siyahlıların şampiyonluğu, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun şanssızlığını gündeme getirdi.

Geçen sezon Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Inter'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak mutlu sona Inter ulaşmıştı.

Lig şampiyonluğu göremedi

Bu sezon başı Milan'dan ayrılarak Inter'e imza atan Çalhanoğlu, her Milano derbisinde ıslıklandı.

Milli yıldız, bu kez Inter formasıyla Milan'a karşı şampiyonluk yarışı verdi. Bu sezon ise kupayı Milan müzesine götürdü.

Yıldız oyuncu, eski takımı Milan'ın şampiyon olmasıyla birlikte İtalya'da bir kez daha lig şampiyonluğu yaşayamadı.

45 maçta 8 gol 12 asist

Bu sezon Inter formasıyla 45 resmi maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 12 asistlik katkı yaptı.

Milli oyuncumuz, Inter'de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.