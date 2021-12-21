Yok böyle bir maç sonucu skoru: 21-0

Süper Amatör Ligde mücadele eden İpsalaspor, Yıldırım Kazanovasporu 21-0 mağlup etmesi futbolseverlerin dikkatini çekti.

Edirne'de önceki gün oynanan maçta futbolseverler 90 dakika boyunca 21 gol izledi.

İpsalaspor Başkanı Deniz Akalın, bol gollü bir maç gerçekleştiğini söyledi.

Skoru, futbol maçlarında görmenin çok mümkün olmadığını belirten Akalın, "Güzel bir galibiyet oldu bizim için. Rakibi de tebrik ediyorum skora rağmen fair-play çerçevesinde oynadı. Kırmızı kart görüp maçtan çıkmaya çalışmadılar son dakikaya kadar mücadele ettiler. Tabii skor hem bizi hem de sevenlerimizi sevindirdi." diye konuştu.

Akalın, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

İpsalaspor Teknik Direktörü Osman Erden de şampiyonluğa oynadıklarını belirtti.

Averaj için sahaya çıktıklarını ifade eden Erden şöyle konuştu:

"Bize 'niye bu kadar gol attınız' diye soruyorlar. Aslında bu durum biraz farklı. Osmanlıspor, İpsalaspor ve Yıldırımspor şampiyonluk için mücadele eden takımlar. Bu maçtan önce de Yıldırımspor'dan 17 averaj gerideydik onları geçebilmemiz için 17 gol atmamız gerekiyordu. '16,17 gol atmamız gerekiyor' demiştik, 21 gol oldu. Durum farklı olmasa bu kadar gol atmazdık, karşıdaki rakibi de rencide etmenin bir anlamı yok. Bazı tepkiler de aldık."