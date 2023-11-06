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Sosyal Medya Yok böyle bir keyif
Sosyal Medya

Yok böyle bir keyif

Yeniakit Publisher
2023-11-06 00:55:00 - 2023-11-06 01:40:00

Sosyal medyada bir kutup ayısının suda eğlenmesi büyük dikkat çekti.

İnternette dolaşan kutup ayısı videosu büyük beğeni topladı. Kutup ayısının suda eğlenmesi kameralar tarafından görüntülendi.

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