Yok böyle bir keyif
Sosyal medyada bir kutup ayısının suda eğlenmesi büyük dikkat çekti.
İnternette dolaşan kutup ayısı videosu büyük beğeni topladı. Kutup ayısının suda eğlenmesi kameralar tarafından görüntülendi.
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Sosyal medyada bir kutup ayısının suda eğlenmesi büyük dikkat çekti.
İnternette dolaşan kutup ayısı videosu büyük beğeni topladı. Kutup ayısının suda eğlenmesi kameralar tarafından görüntülendi.
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