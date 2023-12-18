Yok böyle bir kavga! SP bu hakareti de kabullenecek mi?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi'nin yerel seçimlere ilişkin olası politikasını değerlendirdi.

İşte o yazı:

İyi Parti, büyük iddialarla kuruldu. Büyük iddialarla iki milletvekili seçimi, iki cumhurbaşkanı seçimi, bir mahalli seçim atlattı.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin birincisinde, aday çıkardı.

Adayı, seçilemedi.

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İkincisinde aday da çıkaramadı..

Mahalli seçimlerde (2019), büyükşehirlerde aday çıkarmayıp, CHP’li isimleri desteklemişti..

Şimdi yeni mahalli seçimlerde, kendi adayları ile seçime girmek istediğinde..

Parti içinden itirazlar yükseldi..

Oysa, her partide, müstakil olarak seçime girme isteği, partinin tavanından ziyade, tabanından gelen arzudur.

Çünkü, aday olmak, bir şanstır. Başka parti ile ittifak yapmak ise, hele hele küçük parti iseniz, büyük partinin adayına razı olmak demektir.. Partinizin adayı olmayacağı için, tabanın şansı da olmayacak demektir..

Ama İyi Parti, her şeyin altını üstüne getirdiği için.

İyi Parti’de genel kurallar da, tersine işliyor..

Tavan, “Müstakil olarak seçime gireceğiz” kararını sürdürüyor.

Taban ise, “Bizden ne köy olur ne kasaba.. Biz CHP’ye vagon olup, bir 5 yıl daha varlığımızı sürdürelim” diyor..

Bunun en somut örneği, İyi Parti’nin, İstanbul Büyükşehir Meclis grubundaki üyeleri..

İbrahim Özkan’ın başını çektiği üyeler, İyi Parti genel merkezine savaş açtılar.

Disipline verildiler..

Şimdi de kendileri istifa ettiler..

Tartışma ne?

“CHP ile seçime girelim..”

Adama hatırlatırlar..

CHP orada. Çok beğeniyorsan, git CHP’ye üye ol.. O partiden seçime gir..

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