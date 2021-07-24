Yok böyle algı operasyonu! 'Erdoğan'ın torunlarını Mossad ajanları eğitiyor' dedikleri videonun altından bakın ne çıktı

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Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Youtube kanalından "Erdoğan’ın torunları Mossad ajanlarıyla beraber" başlıklı bir video yayımladı. Meşhur'un videosu sosyal medyada, Erdoğan'ın torunlarının Mossad ajanları tarafından eğitildiği şeklinde servis edilerek algı operasyonu yapıldı.

Oysa Mısırlı gazeteci, Mossad ajanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunlarını ve Türkiye’deki çocukları eğittiğini söylerken bilgisayar oyunlarındaki tehlikeye dikkat çekti. Kızının telefonda oynadığı oyunu araştıran ve çocukların bilinçaltına Müslümanların öldürülmesinin yerleştirildiğini fark eden Mısırlı gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete uyarılarda bulundu.

Oyunda Müslümanları birbiriyle öldürüyorlar

Krallıklar mücadelesi olarak bilinen 'Rise Kingdoms' isimli oyundaki tehlikeyi dile getiren Meşhur, “Oyunda Araplarla Türkleri savaştırıyorlar. Arap çocuğu Arap ordusuna girip, Müslüman kardeşi Türk’le savaştırıyor. Bugün oyunda Erdoğan’ı öldürse bilinçaltı buna hazırlanmış olacak. Yarın gerçekten de öldürebilir. Çünkü oyunda öldürmüştü.” dedi.

"Dizilerde ‘Türkiye’yi yıkın’ mesajı işleniyor"

Oyunlar gibi dizilerde de propaganda yapıldığını vurgulayan gazeteci, Suud ve BAE istihbaratı tarafından Türkiye düşmanlığının işlendiğini belirterek, “Türkiye’deki Suud ve BAE istihbaratı destekli filmleri, dizileri görüyorsunuz, burada sürekli Türk polisler öldürülüyor. Filmde Türk polisi sürekli hain, alçak gösteriliyor, sonra da öldürülüyor, kesiliyor. Tabii bu dizileri kim çekiyor? Suud ve BAE istihbaratları. 'Türkiye devleti, film ve dizilerle nasıl yıkılıyor?’ konulu görünüşte aşk ve gençlik dizisi ama bilinçaltına ‘Türkiye’yi yıkın’ mesajı işleniyor." ifadelerini kullandı.

5 yaşındaki kızının oynadığı, Arap ve Türk çocuklarını, Müslüman kardeşini öldürmeyi eğiten oyunla ilgili araştırma yaptığını söyleyen Meşhur, Lilith isimli bir şirkete ulaştığını söyledi. Mısırlı gazeteci, merkezi New York’da olan Çin’e ait şirketin isminin anlamını araştırdığında Yahudilerle olan bağlantısını bulduğunu söyledi.

İstanbul Sözleşmesi oyunla özendiliyor

Oyunlarda cinsiyetsizliğinde özendirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Mısırlı gazeteci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırılan İstanbul Sözleşmesi’nin çocuklara oyun yoluyla özendirildiğini belirtti.

Mısırlı gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, “Torunların, Bilal’in ve Sümeyye’nin çocukları şimdi bu oyunları oynuyor. Kim yaptı bu oyunları? Çocukların klasik ezberci eğitim veren Türk öğretmende 1-2 saat okuyorlar. Kara tahtaya felan yazıyorlar. Ama İstanbul Sözleşmesi dersini, böyle canlı, eğlenceli oyunla işliyorlar." dedi.

Türkiye ve Arap dünyasında eğitim sisteminin geri kaldığını vurgulayan Meşhur, “Türk ve Arap çocuklarına birbirini öldürmeyi oyun yoluyla öğretiyorlar. Peki Türk okullarında çocuklar böyle oyun yoluyla mı okuyorlar? Hayır” dedi.

"Torunların şu anda Türkiye’yi öldürmek için eğitiliyor”

Erdoğan’a seslenen gazeteci, “Senin biyolojik torunların bizzat bu oyunları oynamıyorsa da, sen, tek şahıs olarak Erdoğan değilsin. Sen Türkiye’nin Reis'isin. Yani sen bütün bu milletten mesulsün. 84 milyon Türk vatandaşından mesulsün. O yüzden Türkiye’deki bütün çocuklar senin torunların. Ve senin bu torunlarını Çin, ABD ve İsrail istihbaratları terbiye ediyor. Torunların şu anda Türkiye’yi öldürmek için eğitiliyor.” şeklinde konuştu.

“Çin Türkiye’ye Çinli çocuklara oyun yapması için izin verir mi? Hayır. ABD, Türkiye’ye, ABD çocuklarına oyun oynatmasına izin verir mi? Hayır. Almanya, Fransa; Türkiye’nin oradaki Türklere bile, Türkçe öğretmesine izin vermiyor" diyen Mısırlı gazeteci, Türkiye’nin bilgisayar oyunları üzerine düşmesi gerektiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Bizim ülkelerimiz orta malı mı? Yabancılar gelip çocuklarımızı eğitiyor, akıllarını kirletiyor, bizi öldürmelerini öğretiyor. Bu çocuklar, Türkiye’nin ya yanında ya da karşısında savaşacaklar. Bu çocuklar ya elin, kolun, gücün olacaklar ya da seni Türk milletini ve bütün Müslümanları hatta bütün insanları öldüren hançer olacaklar. Türkiye hükümeti sınırları içindeki çocuklardan da bütün Müslüman çocuklarından da mesuldür."