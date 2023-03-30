YÖK Başkanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yüzyüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildiren Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra alınan uzaktan eğitim kararı ile ilgili de, 3 Nisan Pazartesi günü itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini söyledi.

Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her 6 öğrencimizden biri depremden doğrudan etkilendi. 18 üniversitemizde yaklaşık 17 bin akademisyenimiz de etkilendi. İdari personel sayısı da 30 bin civarındadır. 1.589 öğrencimizi felakette kaybettik. 148 akademik ve idari personelimiz hayatını yitirdi.

11 ilde bulunan 18 üniversitemizin yerleşimindeki bina hasarına bakıldığında ise 4 bina yıkık 127 bina ağır hasarlı, 427 binanın orta ve az hasarlı 642 binanın hasarsız olduğunu görüyoruz.

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Aldığımız yeni kararları sizinle paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. 3 Nisan 2023 tarihi itibariyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere;

1- Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte, isteyen öğrencilerin devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,

2- Dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilmesine ilişkin kararların ilgili kurullarda alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

3- Bahar dönemindeki ara sınavların, özel öğrencilik hakkı verilen uygulamalı eğitim içeren uygulamalar hariç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzak öğretim yöntemiyle çevrimiçi yapılmasına karar verildi.