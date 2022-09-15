YÖK Başkanı'ndan KPSS açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, iptal olan 2022 KPSS'ye yönelik açıklama yaptı.

1 milyondan fazla adayın başvurduğu KPSS’de çıkan soruların, bir yayınevinin deneme kitapçıklarında ve eğitim videolarında yer alan sorularla benzer olması üzerine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy görevlendirilmişti. ÖSYM Başkanı Ersoy, göreve gelişiyle birlikte sınavın iptal edildiğini ve 17 Eylül haftasının KPSS Sınav haftası olacağını duyurmuştu.

YÖK BAŞKANI'ndan KPSS açıklaması

YÖK Başkanı Özvar, iptal edilen KPSS sınavına ilişkin, "YÖK incelemeleri tamamlamış olup, genel kurulumuzda inceleme neticesi sonucu paylaşılacaktır." dedi.

KPSS sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında, KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav tarihleri belli oldu.

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.