YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih sihirbazı 2022 sıralama:

ÖSYM 18 Temmuz’da YKS sonuçlarını açıkladı. YKS sonuçlarının ardındana bu kez de üniversite tercih maratonu başladı. Adaylar YKS tercihlerini 27 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında yapacaklar.

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Aday öğrencilerin 24 tercih hakkı bulunuyor. Peki YÖK atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? YÖK atlas 2022 tercihleri nasıl yapılır, YÖK atlas nasıl kullanılır?

YÖK atlas tercih robotu nedir?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas Tercih Sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

YÖK atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK'ün yayımlamış olduğu Atlas Tercih Robotu 18 Temmuz günü açıklanan YKS sonuçlarından sonra öğrenci adayları tarafından aranmaya başlandı. Atlas tercih robotu öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. YÖK Atlas tercih motoru aracılığı ile son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek. YÖK ATLAS ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ