Herkes bu olayı konuşuyordu! Hamid Yorulmaz’ın beklediği DNA sonucu açıklandı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Hamid Yorulmaz olayı çözüme kvuştu. Yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını öğrenen Hamid Yorulmaz’ın haftalardır beklediği DNA testi sonuçlandı. Akdeniz anemisinin ağır seyreden türü Talasemi Majör ile mücadele eden ve ilik nakli için biyolojik babasına ulaşmaya çalışan genç, sonucu canlı yayında öğrendi; ardından babasının fotoğrafını ilk kez gördü.

DNA sonucu adliyeden canlı yayına ulaştı

Hamid’in avukatı Merve Şarlan, sabah saatlerinde Torbalı Adliyesi’ne giderek DNA testine ilişkin resmî evrakı teslim aldı. Sonuçlar yayının başlamasına kısa süre kala stüdyoya ulaştırıldı. Soruşturma kapsamında yalnızca tek kişiden değil, babalık ihtimali değerlendirilen farklı kişilerden de DNA örnekleri alındığı belirtildi. Canlı yayında açıklanan raporda, annesi Nihal Beyit’in daha önce işaret ettiği kişinin Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası olma ihtimalinin yüzde 99,9 olduğu bildirildi.

Babasının fotoğrafını ilk kez gördü

DNA sonucunun açıklanmasının ardından Hamid’e biyolojik babasının fotoğrafı gösterildi. Genç adam, uzun süredir kim olduğunu öğrenmeye çalıştığı babasını ilk kez canlı yayında gördü. Stüdyodaki aile üyeleri de sonucun ardından duygusal anlar yaşadı.

Dede Teyfik Bey, “Hamid yine bizim evladımız ama babasını bulsun. Biyolojik babası bulunsun, kimse evladını sahipsiz bırakmasın. Biz her zaman onun yanında olmaya, maddi-manevi destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Ölmek istemiyorum, bana babamı söyle” demişti

Hamid’in biyolojik babasını arama süreci, sağlık durumunun ağırlaşmasıyla başlamıştı. Talasemi Majör nedeniyle ilik nakline ihtiyaç duyan genç, annesine “Ölmek istemiyorum, bana babamı söyle” diyerek seslenmiş ve gerçeği öğrenmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı.

Hamid, yıllarca babası olarak bildiği Mehmet Sağbaş’ın biyolojik babası olmadığını öğrenmesinin ardından annesi Nihal Beyit’ten babasının kimliğini açıklamasını istemişti.

Soruşturma başlatılmıştı

Programdaki gelişmelerin ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resmî ihbar üzerine soruşturma başlattı. Hamid’in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Nihal Beyit, çocuğun soy bağını değiştirme suçlamasıyla tutuklanırken, Mehmet Yorulmaz hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Soruşturma sırasında Nihal Beyit’in babalık ihtimali bulunduğunu söylediği kişi de jandarma ve savcılıkta ifade verdi.

DNA testi vermeyi kabul etmişti

Daha sonra canlı yayına bağlanan söz konusu kişi, Nihal Beyit ile geçmişte kısa süreli birliktelik yaşadığını ancak Hamid’in kendi oğlu olup olmadığını bilmediğini söylemişti. DNA testi vermeye hazır olduğunu belirten kişi, Nihal Beyit’in kendisine hamile olduğundan hiçbir zaman söz etmediğini de ifade etmişti.