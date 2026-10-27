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Güneş vurunca harekete geçen bir sistem olacak: Bilim insanlarından akılalmaz keşif!

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Güneş vurunca harekete geçen bir sistem olacak: Bilim insanlarından akılalmaz keşif!

Güneş ışığını kullanarak temiz yakıt üretmeye alternatif bir durum artık söz konusu...

#1
Foto - Güneş vurunca harekete geçen bir sistem olacak: Bilim insanlarından akılalmaz keşif!

ABD'deki bilim insanları, pahalı metal katalizörlere ihtiyaç duymadan suyu ayrıştırıp hidrojen gazı üretebilen özel bir kristal geliştirdi. Yeni malzemenin, yeşil hidrojen üretimini daha ekonomik hale getirme potansiyeli dikkat çekiyor.

#2
Foto - Güneş vurunca harekete geçen bir sistem olacak: Bilim insanlarından akılalmaz keşif!

Bilim insanları pahalı metallere ihtiyaç duymadan güneş ışığıyla suyu ayrıştırıp temiz hidrojen gazı üreten yeni bir kristal malzeme geliştirdi.

#3
Foto - Güneş vurunca harekete geçen bir sistem olacak: Bilim insanlarından akılalmaz keşif!

ABD'deki Oregon Eyalet Üniversitesi'nden kimya mühendisleri, güneş ışığını doğrudan kullanarak suyu ayrıştıran ve pahalı metal katalizörlere ihtiyaç duymadan temiz hidrojen gazı üreten yeni bir fotokatalitik malzeme sınıfı geliştirdi.

#4
Foto - Güneş vurunca harekete geçen bir sistem olacak: Bilim insanlarından akılalmaz keşif!

Araştırmada, metal-organik kafes mimarisine sahip 'BVR-19' adı verilen kristal yapı mercek altına alındı. Klasik hidrojen üretim yöntemlerinin aksine, oda sıcaklığındaki sulu çözeltilerde hiçbir ek enerji harcanmadan kendiliğinden oluşabilen bu malzemenin, güneş ışığı altında reaksiyonu olağanüstü hızlandırdığı tespit edildi.

#5
Foto - Güneş vurunca harekete geçen bir sistem olacak: Bilim insanlarından akılalmaz keşif!

Sistemin çalışma prensibini aydınlatan araştırmacılar, malzemenin içindeki sıra dışı kükürt-kükürt kimyasal bağlarının ışığa maruz kaldığında geçici olarak koptuğunu belirledi. Açığa çıkan yüksek reaktif kükürt bileşenlerinin, suyu hidrojen ve oksijene ayrıştırmak için gereken elektron akışını doğrudan sağladığı saptandı.

#6
Foto - Güneş vurunca harekete geçen bir sistem olacak: Bilim insanlarından akılalmaz keşif!

Reaksiyon yükünü platin veya paladyum gibi kıymetli metal atomları yerine malzemedeki organik kükürt bloklarının üstlenmesi sayesinde, sistemin ek bir soy metal katalizöre gerek duymadan yüksek verimle hidrojen ürettiği kaydedildi. Geliştirilen fotokatalizörün, suyun elektrikle parçalandığı yüksek enerji maliyetli geleneksel elektroliz yöntemlerine kıyasla çok daha ekonomik bir yeşil yakıt alternatifi sunduğu belirtildi.

#7
Foto - Güneş vurunca harekete geçen bir sistem olacak: Bilim insanlarından akılalmaz keşif!

Araştırmanın başyazarı Kyriakos Stylianou, malzemenin metal çekirdeklerini değiştirerek farklı varyasyonların fotokatalitik güçlerini haritalandırdıklarını ifade etti.

#8
Foto - Güneş vurunca harekete geçen bir sistem olacak: Bilim insanlarından akılalmaz keşif!

Stylianou, elde edilen tasarım ilkelerinin, güneş ışığını doğrudan depolanabilir temiz yakıta çeviren yeni nesil reaktörlerin üretim maliyetini belirgin şekilde düşüreceğini bildirdi.

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Yorumlar

Azmi

Her sekliyle dunyaya zarar vermeye devam ediyoruz bi taraftan suyla calisan motor simdi bu belki yuz sene sonra baska dunyalardan planetlerden su aramaya cikacagiz bikere buyuk motorlu araclar kucultulmeli daha ekonomik teknolojiler ama hayat olan su eksildiginde iste gercek problem baslar
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