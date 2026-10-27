Sıra dışı bir proje: Çölün ortasına metal orman kurdular!
ABD'deki Mojave Çölü'nün ortasında, alışılmışın dışında bir orman yer alıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'deki Mojave Çölü'nün ortasında, alışılmışın dışında bir orman yer alıyor.
Ancak bu ormandaki ağaçlar metalden, dallarındaki yapraklar ise binlerce renkli cam şişeden oluşuyor. Çocukluk anılarından doğan bu sıra dışı proje, güneş ışığı ve rüzgârın etkisiyle görenlere unutulmaz bir manzara sunuyor.
Mojave Çölü'nde yer alan bu sıra dışı projenin kökleri Elmer Long'un çocukluk yıllarına dayanıyor. Küçük yaşlarda babasıyla birlikte çölde gezintiler yaparak eski yerleşim yerlerinden cam şişeler ve çeşitli objeler toplayan Long, babasının vefatının ardından kendisine kalan bu geniş koleksiyonu değerlendirmek için yaratıcı bir yol aradı.
İlk şişe ağacını 2000 yılında imal eden Long, metal direklere kaynak yaptığı dallara cam şişeleri geçirerek işe başladı. Zamanla bu hobisini devasa bir alana yayan sanatçı, yüzlerce ağaçtan oluşan eşsiz bir enstalasyon yarattı. Projeye sadece cam şişeler değil; eski oyuncaklar, nostaljik trafik levhaları ve hurda otomobil parçaları da dahil edildi.
Tarihi Route 66 güzergahı üzerinde bulunan alanda bugün 200'den fazla şişe ağacı ve binlerce cam şişe yer alıyor. Farklı renklerdeki şişeler güneş ışığını büyüleyici bir şekilde yansıtarak gün boyu değişen görsel bir şölen sunuyor. Çölden esen rüzgar cam şişelerin içinden geçerken ortaya çıkan ıslık benzeri sesler ise adeta doğanın ve insan elinin ortak bir müziğine dönüşüyor. Bu görsel ve işitsel uyum, bölgeyi yolculuk yapan turistlerin ve fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez uğrak noktalarından biri haline getirdi.
Sabah'a göre; 2019 yılında hayata gözlerini yuman Elmer Long'un mirası, bugün oğlu Elliott Long tarafından yaşatılmaya devam ediliyor. Ziyaretçilere açık olan Bottle Tree Ranch, çölün ortasında metal,cam ve insan emeğiyle kurulan masalsı dünyasını korumayı sürdürüyor. Güneş ışığında adeta renk cümbüşü yaratan bu yer, rüzgarın etkisiyle çıkardığı ıslık sesleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.
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