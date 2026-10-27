  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’den Afrika’ya yatırım hamlesi! Antalya Kekova açıklarında tespit edilen: O dev keşif tarihi baştan yazıyor… Direksiyona elektrikli dışındakiler oturamayacak! Benzinli ve dizel araçlar 2028’den itibaren yasaklanacak 'İsrail'e ait askeri tesisler var' deniyordu: Azerbaycan sessizliğini bozdu Beklenmedik besin kaynağı oldu Anadolu'da her daim ama dünyada yeni keşfedildi... Gösteriş budalası ünlülere ders vermeye devam ediyor! Gamze Özçelik 23 Gazzeli hastayı ameliyat ettirdi Yağışlar arttı bu detaya dikkat! Zehirli mantar nasıl anlaşılır? Hemen herkesin evine giren Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti Kış kapıya dayandı! Sobacılar Çarşısı’nda hareketlilik başladı
Doğa
6
Yeniakit Publisher
Sıra dışı bir proje: Çölün ortasına metal orman kurdular!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sıra dışı bir proje: Çölün ortasına metal orman kurdular!

ABD'deki Mojave Çölü'nün ortasında, alışılmışın dışında bir orman yer alıyor.

#1
Foto - Sıra dışı bir proje: Çölün ortasına metal orman kurdular!

Ancak bu ormandaki ağaçlar metalden, dallarındaki yapraklar ise binlerce renkli cam şişeden oluşuyor. Çocukluk anılarından doğan bu sıra dışı proje, güneş ışığı ve rüzgârın etkisiyle görenlere unutulmaz bir manzara sunuyor.

#2
Foto - Sıra dışı bir proje: Çölün ortasına metal orman kurdular!

Mojave Çölü'nde yer alan bu sıra dışı projenin kökleri Elmer Long'un çocukluk yıllarına dayanıyor. Küçük yaşlarda babasıyla birlikte çölde gezintiler yaparak eski yerleşim yerlerinden cam şişeler ve çeşitli objeler toplayan Long, babasının vefatının ardından kendisine kalan bu geniş koleksiyonu değerlendirmek için yaratıcı bir yol aradı.

#3
Foto - Sıra dışı bir proje: Çölün ortasına metal orman kurdular!

İlk şişe ağacını 2000 yılında imal eden Long, metal direklere kaynak yaptığı dallara cam şişeleri geçirerek işe başladı. Zamanla bu hobisini devasa bir alana yayan sanatçı, yüzlerce ağaçtan oluşan eşsiz bir enstalasyon yarattı. Projeye sadece cam şişeler değil; eski oyuncaklar, nostaljik trafik levhaları ve hurda otomobil parçaları da dahil edildi.

#4
Foto - Sıra dışı bir proje: Çölün ortasına metal orman kurdular!

Tarihi Route 66 güzergahı üzerinde bulunan alanda bugün 200'den fazla şişe ağacı ve binlerce cam şişe yer alıyor. Farklı renklerdeki şişeler güneş ışığını büyüleyici bir şekilde yansıtarak gün boyu değişen görsel bir şölen sunuyor. Çölden esen rüzgar cam şişelerin içinden geçerken ortaya çıkan ıslık benzeri sesler ise adeta doğanın ve insan elinin ortak bir müziğine dönüşüyor. Bu görsel ve işitsel uyum, bölgeyi yolculuk yapan turistlerin ve fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez uğrak noktalarından biri haline getirdi.

#5
Foto - Sıra dışı bir proje: Çölün ortasına metal orman kurdular!

Sabah'a göre; 2019 yılında hayata gözlerini yuman Elmer Long'un mirası, bugün oğlu Elliott Long tarafından yaşatılmaya devam ediliyor. Ziyaretçilere açık olan Bottle Tree Ranch, çölün ortasında metal,cam ve insan emeğiyle kurulan masalsı dünyasını korumayı sürdürüyor. Güneş ışığında adeta renk cümbüşü yaratan bu yer, rüzgarın etkisiyle çıkardığı ıslık sesleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam’ı sevdiren öğretmene, kiliseden çıkmayan müfettiş! MEB’de başka müfettiş mi kalmadı?
Gündem

İslam’ı sevdiren öğretmene, kiliseden çıkmayan müfettiş! MEB’de başka müfettiş mi kalmadı?

İstanbul Bağcılar’da bulunan Arif Nihat Asya İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan ve çektiği videolarla çocuklara İslam’ın güzelliklerini a..
Babasının izinden gidiyor! Korkut Kanadoğlu’ndan hâkim ve savcılara skandal sözler
Gündem

Babasının izinden gidiyor! Korkut Kanadoğlu’ndan hâkim ve savcılara skandal sözler

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun oğlu hukukçu Korkut Kanadoğlu’nun İstanbul Barosu Genel Kurulu’ndaki konuşması tepki..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Dış politikada dev hamleler ve Libya’da tam mutabakat!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Dış politikada dev hamleler ve Libya’da tam mutabakat!

Kritik başlıkların masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameraların karşısına geçerek canlı..
Terörist Deniz Gezmiş’in ismi parka verilmişti! Yanlıştan dönüldü
Gündem

Terörist Deniz Gezmiş’in ismi parka verilmişti! Yanlıştan dönüldü

Menemen Belediyesi’ne ait Gölpark Tesisleri’nin giriş kapılarındaki Musa Anter ve Deniz Gezmiş isimleri kaldırılarak eski Belediye Başkanı T..
Dolmabahçe'de Kartal pençesi
Spor

Dolmabahçe'de Kartal pençesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i ağırladı. Beşiktaş evinde 3 puanın sahibi oldu.
Çeşme’de felaket anları!
Yerel

Çeşme’de felaket anları!

İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme’de öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış hayatı adeta felç etti. Kısa sürede etkisini artıran ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23