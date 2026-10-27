Sıra dışı bir proje: Çölün ortasına metal orman kurdular!

Tarihi Route 66 güzergahı üzerinde bulunan alanda bugün 200'den fazla şişe ağacı ve binlerce cam şişe yer alıyor. Farklı renklerdeki şişeler güneş ışığını büyüleyici bir şekilde yansıtarak gün boyu değişen görsel bir şölen sunuyor. Çölden esen rüzgar cam şişelerin içinden geçerken ortaya çıkan ıslık benzeri sesler ise adeta doğanın ve insan elinin ortak bir müziğine dönüşüyor. Bu görsel ve işitsel uyum, bölgeyi yolculuk yapan turistlerin ve fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez uğrak noktalarından biri haline getirdi.