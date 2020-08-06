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Eğitim

YÖK Atlas program kodları 2020

YKS tercih ekranı, YKS tercih tarihlerinin gelmesi ile beraber araştırılıyor. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen üniversite sınavında tercih aşamasına gelindi. Sınava giren adayların tercih işlemleri 6 Ağustos'ta başladı ve ayın 14'üne kadar devam edecek. Adaylar YÖK atlas yardımıyla program kodlarını öğrenerek tercih sıralamasını gerçekleştiriyorlar. İşte ÖSYM YKS tercih ekranı YÖK Atlas program kodları 2020

Yeniakit Publisher
2020-08-06 20:13:00 - 2020-08-06 20:13:57
YÖK Atlas program kodları 2020

2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sınav maratonun tamamlanmasıyla birlikte üniversite adayları tercih heyecanı yaşıyor, YÖK Atlas tercih robotu bu noktada öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Üniversite adayları, 6 Ağustos'tan itibaren YKS tercihlerini yapabilecek. Hatasız şekilde tercih yapmak ve tam olarak istediği üniversite bölümünde okumak isteyen öğrenciler için yol gösterici olan YÖK Atlas tercih robotu...

YÖK ATLAS TERCİH PROGRAMI EKRANI

YÖK tarafından hazırlanan ve üniversite adaylarının daha bilinçli tercih yapmasını amaçlayan Atlas tercih programı sayesinde, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanları ve kontenjan bilgileri öğrenilebiliyor.

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

– Yerleşenlerin geldikleri iller

– Yerleşenlerin öğrenim durumu

– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

– Yerleşen okul birincileri

– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

– Yerleşen son kişinin profili

– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

– Yerleşenlerin YKS puanları

– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

– Yerleşme koşulları” öğrenilebiliyor.

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