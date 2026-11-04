Sonu beklediği gibi olmadı! Ördekleri gözüne kestirdi, nehir kıyısında pusuya yattı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bayburt’ta Çoruh Nehri kıyısında yeşilbaşlı gövel ördeklerini izleyen bir kedi, avlanmak için uzun süre pusuya yattı...
Kış aylarını geçirmek için Çoruh Nehri’ne gelen göçmen ördekler bu kez beklenmedik bir ziyaretçinin hedefi oldu.
Sibirya ve Rusya gibi soğuk bölgelerden göç eden yeşilbaşlı ördekler, kış mevsimini Çoruh Nehri'nde geçiriyor. Yaklaşık 10 yıldır nehirde kışlayan ördekler, kentin doğal güzellikleri arasında yer alıyor.
Nehir kıyısında sessizce bekleyen kedi, su üzerinde yüzen ördekleri bir süre gözleyerek avına yaklaşmaya çalıştı. Ördekleri yakalayamayacağını anlayan kedi daha sonra nehirden su içip ağaç dallarının üzerinden ilerleyerek bölgeden uzaklaştı.
Göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan Çoruh Nehri, ördeklerin oluşturduğu manzarayla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.