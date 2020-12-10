YÖK Atlas, güncellendi

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, “Öğrenci Dostu Yeni YÖK” tarafından, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla https://yokatlas.yok.gov.tr adresi üzerinden hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) içerisindeki bazı modüller üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları tamamlandı.



Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki “Lisans ve Önlisans Atlası” ile “Net Sihirbazı” modülleri, YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS’de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.