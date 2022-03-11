  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yok artık Ljajic... Hem suçlu, hem güçlü!
Spor

Yok artık Ljajic... Hem suçlu, hem güçlü!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden olan Ljajic'in kulübün kendisine verdiği cezaya itiraz ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 11:21:00 -
Yok artık Ljajic... Hem suçlu, hem güçlü!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden olan Ljajic'in kulübün kendisine verdiği cezaya itiraz ettiği öğrenildi.

Sezon başından bu yana kadro dışı olan Ljajic, kulübün noter ile gerçekleştirdiği tutanağa itiraz etti ve cezayı hak edecek bir şey yapmadığını söyledi.

Antrenmanda sakatlandığını ileri sürerek birçok antrenman programına uymayan Ljajic, sezon başında yönetimin önerdiği 800 bin euroyu da kabul etmemişti.

Zaman zaman idmanlara bile katılmayan Sırp futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

AYRILMIYORLAR

Beşiktaş'ta Ljajic dışında Lens, Douglas ve N'Skala da kadro dışı bırakılmıştı.

Yönetim bu isimlere "Kulüp bulup giderseniz size her türlü kolaylığı sağlarız." demesine karşın hepsi de sözleşmelerini tamamlayacaklarını belirtmişlerdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay