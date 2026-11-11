Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

Neden orada olduğunu soran görevlilere ise "Ne olduğunu hiç anlamadım, navigasyon yüzünden böyle oldu" dedi. Yerel kaynakların aktardığına göre, 85 yaşındaki adamın daha önce herhangi bir yön bulma sorunu veya bilişsel sorun yaşadığı da bilinmiyordu. Ailesi, kendisini almak için Hırvatistan'a doğru yola çıkarken, yaşlı adamın "hayatının en ilginç yolculuğunu" yapmış olabileceği belirtiliyor.