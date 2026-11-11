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Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

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Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşanan olay, duyanların ağzını açık bıraktı.

#1
Foto - Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

1997 yılında otomobilinin çalındığını düşünerek polise başvuran bir adamın aracı, tam 20 yıl sonra ortaya çıktı. Ancak yapılan araştırmada aracın çalınmadığı, sahibinin onu bir garaja park ettikten sonra unuttuğu anlaşıldı.

#2
Foto - Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

1997 yılında otomobilinin çalındığını düşünerek polise kayıp ihbarında bulunan bir adam, aracının 20 yıl sonra bulunmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Yıkılacak bir binanın garajında ortaya çıkan otomobilin çalınmadığı, sahibinin onu park ettikten sonra unuttuğu anlaşıldı.

#3
Foto - Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşanan ilginç olay, bir binanın yıkım hazırlıkları sırasında gün yüzüne çıktı.

#4
Foto - Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

Yıkılması planlanan binanın garajında bulunan eski bir otomobil, çalışmaları engelleyince yetkililer aracın sahibini bulmak için harekete geçti.

#5
Foto - Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

Yapılan incelemede otomobilin, 1997 yılında kayıp olarak bildirildiği ortaya çıktı. O dönem 56 yaşında olan araç sahibi, otomobilinin çalındığını düşünerek polise başvurmuştu.

#6
Foto - Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

Ancak aradan geçen yılların ardından gerçek bambaşka çıktı. Adamın otomobilini kendisinin garaja park ettiği ve daha sonra burada olduğunu unuttuğu anlaşıldı.

#7
Foto - Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

Aracın bulunmasıyla sonuçlanan olayda otomobil sahibinin ise eski aracını yeniden kullanmaya niyeti olmadığı öğrenildi. Uzun yıllar boyunca garajda bekleyen otomobilin artık trafiğe çıkabilecek durumda olmadığı belirtildi.

#8
Foto - Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

Bazen yaşanan olaylar, gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekilecek kadar sıra dışı olabiliyor. Almanya'da 20 yıl boyunca kayıp sanılan bir otomobilin yıkılacak bir binanın garajında bulunması da bunlardan biriydi. Benzer şekilde şaşkınlık oluşturan bir başka olayda ise doktora gitmek için evinden çıkan bir kişi, kendisini hiç beklemediği başka bir ülkede buldu.

#9
Foto - Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

Fransa'da yaşayan 85 yaşındaki bir adamın doktor randevusu için çıktığı yolculuk, navigasyonun yanlış yönlendirmesi nedeniyle beklenmedik bir maceraya dönüştü. Kısa bir mesafe gitmeyi planlayan yaşlı sürücü, rotadan habersiz şekilde yoluna devam edince kendisini yaklaşık 1.500 kilometre uzaklıktaki Hırvatistan'da buldu. Yaşlı adamın amacı yalnızca yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki doktoruna ulaşmaktı. Ancak randevusuna gitmeyince ailesi endişelenmeye başladı.

#10
Foto - Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

Üyesi olduğu derneğin toplantısına da katılmayınca durum daha da şüpheli hale geldi. Komşuların da uzun süre kendisini görmemesi üzerine aile, kayıp ihbarında bulundu.

#11
Foto - Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

Polis ekipleri vakit kaybetmeden arama çalışmalarına başladı ve yaşlı adamın cep telefonunun yerini tespit etmek için askeri birimlerden destek istedi.

#12
Foto - Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

Ailenin aklına kötü senaryolar gelse de gerçek çok daha şaşırtıcıydı. Yapılan takip sonunda telefon sinyali Hırvatistan'da bir otelden geldi. Adamın, aralıksız yaklaşık 20 saat boyunca araç kullanarak önce İtalya'ya, ardından Hırvatistan'a geçtiği ortaya çıktı.

#13
Foto - Unutkanlığın böylesi pes dedirtti! 20 yıl boyunca... Yok böyle bir şey!

Neden orada olduğunu soran görevlilere ise "Ne olduğunu hiç anlamadım, navigasyon yüzünden böyle oldu" dedi. Yerel kaynakların aktardığına göre, 85 yaşındaki adamın daha önce herhangi bir yön bulma sorunu veya bilişsel sorun yaşadığı da bilinmiyordu. Ailesi, kendisini almak için Hırvatistan'a doğru yola çıkarken, yaşlı adamın "hayatının en ilginç yolculuğunu" yapmış olabileceği belirtiliyor.

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