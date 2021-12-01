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Dünya Yok artık! Komşusunun içinde bulunduğu asansörü bombaladı
Dünya

Yok artık! Komşusunun içinde bulunduğu asansörü bombaladı

Rusya’nın İrkutsk kentinde, komşusunun ses çıkarmasına sinirlenen şahıs, komşusu içindeyken asansörü bombayla havaya uçurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 20:24:00 - 2021-12-01 20:30:49

Rusya’da bir kişi, komşusu binanın asansörünü tamir ettiği sırada ses çıkardığı gerekçesiyle asansörü bombayla havaya uçurdu.

Rusya’nın İrkutsk kentindeki Mareşal Konev Caddesi üzerindeki binanın asansörünü tamir etmek isteyen bina sakini, komşusunun saldırısına uğradı. Binada yaşayan bir başka bina sakini, asansörü tamir eden komşusuna saldırı planlayarak, çok fazla ses çıkardığı gerekçesiyle evinde hazırladığı patlayıcıları asansöre yerleştirdi.

Asansörü havaya uçurdu

 

Komşusu asansörde bulunduğu sırada patlayıcıları ateşe veren adam asansörü havaya uçurdu. Patlamanın etkisiyle asansör kabininde parçalanmalar oluşurken, asansör içindeki kişi de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve ölüm tehlikesini atlattığı öğrenildi.

Polisler evine baskın yaptı

Komşusunun içinde bulunduğu asansörü havaya uçuran kişinin evine polisler baskın düzenledi. Rusya Soruşturma Komitesi, baskında çok sayıda bomba yapımında kullanılan kimyasal madde ve araç gereçlerin ele geçirildiğini duyurdu. Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde komşusunun sürekli asansörü tamir ettiğini ve bu sırada gürültü çıkardığını savunarak, bu nedenle asansöre bomba koyduğunu ve planını uyguladığını söyledi.

Gözaltında tutulan zanlının işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği ve büyük olasılıkla tutuklanacağı öğrenildi.

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