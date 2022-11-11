Yok artık Jorge Jesus! Futbolcular bile şaşırdı...

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus, performansıyla taraftarın sevgilisi olurken, saha içi organizasyonların yanı sıra saha dışında da disipline oldukça önem veriyor. Portekizli çalıştırıcı geldiği günden bu yana birçok revizyona imza atarken, Samandıra'ya da yeni kurallar getirdi.

Jorge Jesus ile muhteşem bir uyum yakalayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak çıkmayı başarırken, Süper Lig'de de lider konumda. Portekizli çalıştırıcı gerek oyun anlayışı gerekse hırslı karakteriyle Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi olmayı başarırken, tecrübeli teknik adam yalnızca saha içerisinde değil saha dışında da disipline oldukça önem veriyor.

Sarı-Lacivertli ekibin performansında Jesus'un Samandıra'da koyduğu kurallar ve takım içinde yarattığı disiplin büyük önem taşıyor. Hürriyet'e göre Samandıra'da futbolcuların uyması gereken kurallar bulunuyor.

İŞTE JORGE JESUS'UN KURALLARI

Toplantılar Portekizli teknik direktörün Samandıra'da uyguladığı kurallar şöyle: Herkesin toplantılara zamanında gelmesi gerekiyor. Toplantılara geciken futbolcu,geç kaldığı dakika başına ceza ödüyor.

Gecikme antrenman saatinde olursa ceza 2 misli artıyor. Mazeret kabul edilmiyor. Toplantı, tedavi ve yemek sırasında telefon kullanmak yasak. Yakalanana para cezası veriliyor.

Jesus'un başka bir kuralıysa takım otobüsüyle ilgili. Bu kurala göre takım otobüsüne geç kalan oyuncuya para cezası veriliyor. 5 dakikadan sonra takım otobüsü kimseyi beklemiyor, hareket ediyor.

Portekizli teknik direktörün futbolcularının aldığı kilolarla ilgili bir yaptırımı da bulunuyor. Yağ ve kilo oranı olması gerektiğinden fazla olan futbolcuya para cezası veriliyor. Maç sonu yemeklerinde fast food vb. yiyecekler kesinlikle yasak.

Sezon öncesi Jorge Jesus, yönetimiden Samandıra'da futbolcuların motivasyonunu arttırıcı yeniliklerin yapılanmasını istemişti.

Jesus'un talimatıyla 28 şampiyonluğun görselleri Can Bartu Tesisleri'ndeki oyuncu ve teknik heyet odalarının bulunduğu koridorun duvarlarına kaplanmıştı. Jesus, Fenerbahçe taraftarlarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görsellerin de duvarlarda olmasını istemişti.