Yok artık! Hakan Albayrak’tan “vıcık vıcık” yazı

Karar gazetesinde kalem oynatmasına rağmen Ahmet Davutoğlu yalakalığını abartmayan ender yazarlardan biri olan Hakan Albayrak da sonunda zıvanadan çıktı. Albayrak, Davutoğlu'na övgüler yağdırdığı yazısında, "Hoca"sını dindar camianın tek kurtarıcısı gibi lanse etme aymazlığında bulundu. İşte vıcık vıcık Davutoğlu güzellemesi barındıran o "kaygan" yazı:

"Geçen pazar günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen “altılı masa” toplantısında kabul edilen “Temel İlkeler ve Hedefler” beyannamesindeki iki maddede, AK Parti tabanının en önde gelen endişelerini giderme gayreti okunuyor.

“İktidar değişirse başörtüsü özgürlüğü başta olmak üzere dinî kazanımlarımızı kaybederiz” ve “…intikam hırsıyla üzerimize çökerler” diye düşünüp endişelenenlere ‘doğrudan hitap’ diyebileceğimiz ifadeler var o maddelerde.

Davutoğlu’nun altılı masadaki etkisinin tezahürleri.

(...) “Davutoğlu CHP’nin dümen suyuna girdi, Kılıçdaroğlu’nun kuyruğuna takıldı” tezviratından etkilenen AK Parti camiası mensupları bu manzara karşısında ellerini vicdanlarına koyup “Meğer Davutoğlu orada bizim endişelerimizin tercümanıymış” der mi acep?

(...) Davutoğlu’nun bu ilkeleri ve hedefleri her hâlükârda canla başla savunacağı garanti.

Öteden beri her zaman ve her yerde savunduğu gibi.

(...) Bence AK Parti tabanı (...) Davutoğlu aleyhindeki “CHP’nin dümen suyuna girdi, Kılıçdaroğlu’nun kuyruğuna takıldı” tezviratına geçit vermemeli; duruşunu değiştirmek şöyle dursun, onu altılı masanın ortak duruşu haline getirmeye çalışan ve yukarıda mezkûr taahhütleri “Temel İlkeler ve Hedefler”e dahil ettiren hocanın hakkına girmemeli. (...)"