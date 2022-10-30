Yok artık daha neler Yasemin Kay Allen!

İngiliz asıllı oyuncu Yasemin Kay Allen, beslediği yılan sebebi ile komşuları tarafından bakanlığa şikayet edildi. Annesi Suna Yıldızoğlu geçtiğimiz günlerde şiddet itirafıyla gündeme gelen Yasemin Kay Allen, bakanlığa şikayete kadar varan yılan krizi hakkında ilk kez konuştu.

Akşam’a göre; Yasemin Kay Allen, beslediği yılan yüzünden komşuları ile karşı karşıya geldi. Annesi de babası da İngiliz olan ve annesi Suna Yıldızoğlu ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlıkları bulunan ve Türkiye'de de ikamet edip çalışan Yasemin Kay Allen, bakanlığa şikayete varana kadar uzayan yılan krizi hakkında ilk kez konuştu.

Oyuncunun evinde yılan beslemesi ayrıca sosyal medyada da çok tartışılmıştı. Bebek'te görüntülenen Allen, "Yılanımı İngiltere'de bir besleyiciye vermek zorunda kaldım... Hatta fotoğraflarını paylaşırken beni bakanlığa şikayet ediyorlardı. Türkiye'de bile değildim." açıklamasında bulundu.

Yasemin Kay Allen kimdir?

Yasemin Kay Allen, İngiliz asıllı Türk oyuncudur.

Doğum tarihi: 10 Temmuz 1989 (33 yıl yaşında), Londra, Birleşik Krallık

Boy: 1,75 m

Ebeveynleri: Suna Yıldızoğlu, Dudley Allen

Kardeşleri: Dyon Kaan Allen

Doğum: Yasemin Kay Allen; 10 Temmuz 1989 (33 yaşında); Birleşik Krallık, Londra

Ödüller: İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri - Yılın En İyi TV Yıldızı Merhamet - 2014

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