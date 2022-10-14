Yok artık daha neler! Sen ne yaptın böyle hacı abi?

Ankara’da bir festivalde bal yeme yarışması düzenlendi. Birinciliği 700 gram balı 55 saniyede yiyen Serkan Esenoğlu kazandı. İkinci olan kişi, Esenoğlu için, “Balı yemedi adeta yuttu” dedi.

Altındağ’daki Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali’nde ‘Bal Yeme Yarışması’ düzenlendi. 10 kişinin katıldığı yarışmada kişi başı 700 gram bal verildi. Katılımcılar, önlerindeki balları hızlıca yemek için kıyasıya yarıştı. Yarışmacılardan Serkan Esenoğlu, 700 gram balı 55 saniyede bitirerek birinci oldu. 55 saniyede balın 458 gramını tüketen Mehmet Said Kurt ikinci, 356 gramı tüketen Saim Çağatay ise üçüncü oldu. Yarışmanın birincisine 1000 TL, ikincisine 500 TL, üçüncüsüne ise 250 TL para ödülü ile bal hediye edildi.

“Çiğnemeden yuttu bence”

Yarışmayı ikinci bitiren Kurt, Esenoğlu’nun başarısı için şunları dile getirdi:

“Birinci olmaadım çünkü arkadaşın hızına yetişemedim. Balı yemedi adeta yuttu. Öyle bir şey yok maşallah. Tebrik ediyorum. Sonuçta hepimiz bir yarışmaya katıldık. Balın tadı güzeledi. İddia ediyorum 1 kilo daha yerdim. Çiğnemeden yuttu bence”

Hem yiyici, hem üretici

Serkan Esenoğlu, balı yerken zorlanmadığını belirterek, “Babam da bal üreticisi, biz de bal üretiyoruz. Ben organik ürünlerini çok seviyorum. Bütün çocuklarımızı organik beslenmeye davet ediyorum. Tüketici ile üreticiyi buluşturan organizasyon sahiplerine de çok teşekkür ediyorum, çok güzel emek vermişler” dedi.