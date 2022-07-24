Yok artık daha neler! Putin, Erdoğan ile görüşmeye dublörünü mü gönderdi?

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat tarihinden bu yana Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rus lideri Vladimir Putin ilk kez bir araya geldi.

Savaş gölgesinde bu hafta İran’ın başkenti Tahran’da dikkat çekici görüşmeler yaşandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem ikili hem de üçlü görüşmeler yaptı. Bu görüşmeleri Batı medyası ve yetkililer “NATO’ya karşı ittifak” yorumları yapsa da en çok konuşulan olaylardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’i bekletmesi oldu.

Putin ile görüşmeye geç gelerek “2020’nin intikamını aldı” yorumlarının yapılmasına neden olan Erdoğan, bu görüşmelerde Suriye’ye olası askeri operasyonu da gündeme getirdi. Fakat bu görüşmelerden günler sonra dikkat çekici bir iddia Ukrayna’dan geldi.

Ukraynalı tümgeneral Kirilo Budanov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir dublör getirdiğini ve Rusya’nın uçağının İran’a iniş yapmasından sonra bu dublörün kırmızı halıdan geçerek yetkililerle bir araya geldiğini iddia etti.

"Dublör kullandı" iddiası

Ukrayna istihbaratından kaynaklar da Putin’in dublör kullanmış olabileceği iddiasını ortaya attı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde uçaktan inerek kırmızı halıda yürüten Putin’in bir ayağının topalladığı ve normalden çok daha hızlı hareket ederek kameralar önünde görüntülenmek istemediği görülüyor.

Konuyla ilgili Ukrayna’nın haber kanalı 1+1’e konuşan Budanov, “Ben sadece size ipucu vereceğim. Lütfen Putin’in uçaktan indiği anın görüntülerine bakın. Sizce bu Putin mi?” diye sordu.

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, toplantı öncesinde Erdoğan’ı beklemek zorunda kalan ve yüzü şekilden şekle giren kişinin bir dublör olmadığı yorumunu yaptı.

Ukraynalı yetkili Anton Geraşenko, Putin’in kameralar önünde yalnızca beklemesi ile ilgili dikkat çekici yorumlar yapmıştı.

Geraşenko, “Erdoğan, Tahran’da Putin’i bekletti. Führer’in yüzünde utanç ve hakaret duygularının bütün yelpazesi vardı. Bir sığınak bu yüzü saklamak için en iyi yer” ifadesini kullanmıştı.