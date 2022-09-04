  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaşın seyrini değiştirmede hayati rolü olacak! Tamamen milli olarak üretildi

Firariler kudurdu! Alçak FETÖ'den Cihat Yaycı Paşa'ya ölüm tehdidi!

Sahildeki sıra dışı görüntünün nedeni belli oldu

Hangisi yalan söylüyor? Fatih Altaylı ve Garo Paylan arasında tapu kavgası

Ortalık yeniden kızışıyor! Trabzonspor'dan Ali Koç'a olay cevap

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bomba adım için harekete geçildi

Ekonomi bitmiş bitmiş (!) O markalar Türkiye'de öyle bir araç sattı ki!..

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Akit'te son mesajını paylaşmıştı: Nefsimiz için öleceğimize Allah için ölelim!

Silivri Cezaevi'ndeki teröristlere kaçak radyo ile şifreli talimat!

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Hakk'a yürüdü
Spor Yok artık daha neler Koray Günter!
Spor

Yok artık daha neler Koray Günter!

Stoper hattına yerli bir oyuncu almak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, eski Galatasaraylı Koray Günter'i gündemine almıştı. 28 yaşındaki defansı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Kartal, beklenmedik bir yanıt aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 18:14:00 -
Yok artık daha neler Koray Günter!

Stoper hattına yerli bir oyuncu almak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, eski Galatasaraylı Koray Günter'i gündemine almıştı. 28 yaşındaki defansı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Kartal, beklenmedik bir yanıt aldı. 

Beşiktaş'ta savunma hattına takviye yapılmak için kollar sıvandı. İlk 11'de 3 yerli oynatma kuralı nedeniyle yerli transferi büyük önem taşıyor Teknik direktör Valerien Ismael, yönetimden stoper transferinin bir an önce bitirilmesini talep etti.

Necip Uysal'ın bu pozisyonda zorunlu olarak oynaması yönetimi hızlı hareket etmeye zorluyor. İtalyan ekibi Verona'da forma giyen Koray Günter'in adı uzun süredir Beşiktaş ile anılıyor. Yıldız futbolcunun transfer planıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Fotomaç'a göre, Günter'in Beşiktaş'tan bir talebi ise siyah-beyazlılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Daha önce Galatasaray'da da 50 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcunun, ilk 11'de oynama garantisi istemesi ise Beşiktaş yönetimi tarafından hoş karşılanmadığı için görüşmelerin askıya alındığı belirtildi.

1.2 MİLYON EURO'DA ISRARCI

Beşiktaşlı yöneticiler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için yüksek bir bedel ödemek istemiyor. Bu arada yıldız futbolcu Beşiktaş'tan 1.2 milyon euro talep ederken, siyah-beyazlılar ise 1 milyon euro civarında bir bedel önerdi.

 

 


Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!
Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!

Dünya

Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!

Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!
Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!

Spor

Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı
Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Spor

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!
Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Medya

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?
Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?

Aktüel

Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?

Kırmızı kart gösteren hakeme bakın ne yaptılar!
Kırmızı kart gösteren hakeme bakın ne yaptılar!

Spor

Kırmızı kart gösteren hakeme bakın ne yaptılar!

Altın çocuk durdurulamıyor! Her maçta atıyor...
Altın çocuk durdurulamıyor! Her maçta atıyor...

Spor

Altın çocuk durdurulamıyor! Her maçta atıyor...

Milli yıldızı fena üzdüler!
Milli yıldızı fena üzdüler!

Spor

Milli yıldızı fena üzdüler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23