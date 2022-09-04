Yok artık daha neler Koray Günter!

Stoper hattına yerli bir oyuncu almak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, eski Galatasaraylı Koray Günter'i gündemine almıştı. 28 yaşındaki defansı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Kartal, beklenmedik bir yanıt aldı.

Beşiktaş'ta savunma hattına takviye yapılmak için kollar sıvandı. İlk 11'de 3 yerli oynatma kuralı nedeniyle yerli transferi büyük önem taşıyor Teknik direktör Valerien Ismael, yönetimden stoper transferinin bir an önce bitirilmesini talep etti.

Necip Uysal'ın bu pozisyonda zorunlu olarak oynaması yönetimi hızlı hareket etmeye zorluyor. İtalyan ekibi Verona'da forma giyen Koray Günter'in adı uzun süredir Beşiktaş ile anılıyor. Yıldız futbolcunun transfer planıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Fotomaç'a göre, Günter'in Beşiktaş'tan bir talebi ise siyah-beyazlılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Daha önce Galatasaray'da da 50 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcunun, ilk 11'de oynama garantisi istemesi ise Beşiktaş yönetimi tarafından hoş karşılanmadığı için görüşmelerin askıya alındığı belirtildi.

1.2 MİLYON EURO'DA ISRARCI

Beşiktaşlı yöneticiler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için yüksek bir bedel ödemek istemiyor. Bu arada yıldız futbolcu Beşiktaş'tan 1.2 milyon euro talep ederken, siyah-beyazlılar ise 1 milyon euro civarında bir bedel önerdi.



