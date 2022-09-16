Yok artık daha neler Cem Küçük! Şaka mı bu?

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Millet İttifakı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini savundu ve CHP liderinin "tutarlı ve net biri" olduğunu iddia etti.

Küçük, sergilediği tutarsızlıklar ve söylediği yalanlar sebebiyle adı "Pinokyo Kemal"e çıkan Kılıçdaroğlu ile ilgili "Cumhurbaşkanı adaylarının ekonomi, dış politika, iç politika hakkında ne diyeceklerini bilmiyoruz. Kemal Bey hariç elbette. CHP lideri net biri. Başkan olursa neler yapacağını kıvırmadan söylüyor. Çoğu düşüncesine katılmasam da söylemlerinin net olmasını olumlu buluyorum. 'Beşli çeteye hesap soracağım' diyor. 'Dış politikayı 180 derece değiştireceğim' diyor. 'Selahattin Demirtaş’ı, Osman Kavala’yı çıkaracağım' diyor. Hiç kıvırmıyor Kemal Bey. Aklına geleni söylüyor. Helalleşme diyor, ifade özgürlüğü geniş olacak diyor... Yapar mı, sanmıyorum. En azından söylüyor. Ben bu bakımdan Millet İttifakı adayı Kemal Bey olsun diyorum. 'Sen Tayyip Erdoğan kazansın diye Kemal Kılıçdaroğlu’nu istiyorsun' diyorlar. Ben uzun zamandır 'Sayın Erdoğan kazanacak' diyorum" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nu "Erdoğan'ın benzeri", Mansur Yavaş'ı "Bir bilinmeyen" olarak nitelendiren Küçük, "Bilinmedik bir adaydan ziyade bilindik adayı tercih ederim. O yüzden sürpriz olmasından ziyade net bir aday olsun. Kemal Bey bu bakımdan daha tutarlı ve gerçekçi biri" dedi.