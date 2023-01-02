Yok artık daha neler Al Nassr! Sürpriz iddia...

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Suudi Arabistan ekibi Al Nassr olurken, bu transfer tüm dünyada oldukça ses getirdi. Ronaldo transferinin ardından durmayı düşünmeyen Al Nassr ekibi iki yıldız ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor.

Manchester United ayrılığının ardından yeni adresi merak edilen Cristiano Ronaldo tercihini yaptı. Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaşma sağlarken, bu transfer ile tüm dünyada büyük ses getiren Arap ekibinin durmaya niyeti yok gibi görünüyor.

İspanya'nın önde gelen haber kaynaklarından Marca'nın haberine göre; Al Nassr, Ronaldo'nun ardından yeni hedeflerini belirledi. Habere göre, Arap ekibi Luka Modric için de nabız yokladı.

İlk temas kurulan tecrübeli oyuncudan olumsuz yanıt alırken, yönetimin 37 yaşındaki oyuncuyu gelecek planlarında tuttuğu öğrenildi.

Öte yandan Suudi Arabistan ekibinin hedefindeki bir diğer isim de PSG'nin İspanyol yıldızı Sergio Ramos...

Suudi Arabistan temsilcisi gelecek iki sezon bu iki yıldızı da kadrosuna katmak istiyor.

İddiaya göre Al Nassr, 2023 yazında Sergio Ramos'u, 2024 yazında da Luka Modric'i transfer ederek rüya takım kurmayı amaçlıyor.