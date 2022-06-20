Yok artık! BM mültecilere verdiği yemeği...

Doğu Afrika'daki mültecilerin üçte birine bakan WFP verdikleri yemek istihkakını neredeyse yarı yarıya azalttıklarını açıkladı. WFP bu durumdan en çok Etiyopya, Kenya, Güney Sudan ve Uganda'dakilerin etkilendiğini belirtti.

WFP Batı Afrika'da ise özellikle Burkina Faso, Kamerun, Çad, Mali, Moritanya ve Nijer'de büyük istihkak azaltımına gittiklerini kaydetti ve yakın gelecekte Angola, Malawi, Mozambik, Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya ve Zimbabve'de de sıkıntıların baş göstereceği uyarısında bulundu.

WFP İcra Direktörü David Beasley yaptığı açıklamada "Hayatta kalmak için elimize bakan mültecilerin yemek istihkaklarını azaltma yönünde yürek parçalayan bu kararı almaya zorlanıyoruz" dedi. Beasley mevcut kaynakların küresel çapta artan talebe yetişmediğinin de altını çizdi.

Beasley, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk'a seslenerek dünyanın en zengin iş insanı Musk'ın küresel açlıkla mücadeleye katkı vereceğinden umudu kesmediğini belirtmişti.

Güney Sudan için 426 milyon dolarlık bağış çağrısı

Güney Sudan'da nüfusun üçte ikisine denk gelen yaklaşık 8,3 milyon kişinin bu yıl ağır açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirten WFP, gerekli insani yardımın sağlanabilmesi için salı günü 426 milyon dolarlık bağış çağrısında bulundu. Güney Sudan'da yıllardır süren çatışma ve seller dolayısıyla milyonlarca kişi evini terketmişti.

Ukrayna'daki savaş küresel mülteci krizini ve açlık tehlikesini belirigin şekilde kötüleştiriyor. Çatışma bölgelerinden kaçan sivillerle birlikte küresel mülteci sayısına altı milyon kişi eklendi. Ukrayna'daki savaş ayrıca gıda, özellikle de tahıl fiyatlarını yükseltiyor.

Avrupa Birliği dış politika şefi Josep Borrell Rusya'nın tahılı silah olarak kullandığını belirterek Ukrayna'nın özellikle yoksul ülkelere gidecek olan ihracatı engellemekle suçluyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna'daki savaşın milyonlarca kişiyi gıda güvensizliğine düşüreceği uyarısında bulunmuştu.